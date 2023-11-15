Армия Израиля показательно уничтожило здание парламента ХАМАС в Газе - видео

Фото: istockphoto/Stadtratte
Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) показательно ликвидировали здание, где некогда проходили заседания парламента ХАМАС. Его разрушили до основания при помощи взрывчатки.
Несколько дней назад здание было захвачено израильскими военными. Они развернули там влаги со Звездой Давида и устроили показательный фотоотчёт в зале заседаний, передает телеграм-канал Readovka. После командование ЦАХАЛ решило, что здание больше не пригодится палестинцам, и строение, где некогда собирались органы власти, было стерто с лица земли.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выбрал в секторе Газа стратегию оккупации, которая не предусматривает наличия в анклаве органов местного самоуправления. Если среди местных жителей вообще уцелеют те, кто будет способен руководить палестинской территорией.
Читайте также:
Эрдоган: Израиль — террористическое государство, проклятое во всем мире
ВОЗ потеряла связь с больницей в секторе Газа, в которую вошли израильские военные
Директор больниц Газы заявил, что ЦАХАЛ вторглась в клинику, атаковав пациентов
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выбрал в секторе Газа стратегию оккупации, которая не предусматривает наличия в анклаве органов местного самоуправления. Если среди местных жителей вообще уцелеют те, кто будет способен руководить палестинской территорией.
Читайте также:
Эрдоган: Израиль — террористическое государство, проклятое во всем мире
ВОЗ потеряла связь с больницей в секторе Газа, в которую вошли израильские военные
Директор больниц Газы заявил, что ЦАХАЛ вторглась в клинику, атаковав пациентов
Александр Бойцов