Радио1
Главная / Новости / Политика/ Армия Израиля показательно уничтожило здание парламента ХАМАС в Газе - видео

Армия Израиля показательно уничтожило здание парламента ХАМАС в Газе - видео

15 ноября 2023, 19:24
Фото: istockphoto/Stadtratte

Фото: istockphoto/Stadtratte

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) показательно ликвидировали здание, где некогда проходили заседания парламента ХАМАС. Его разрушили до основания при помощи взрывчатки.
Несколько дней назад здание было захвачено израильскими военными. Они развернули там влаги со Звездой Давида и устроили показательный фотоотчёт в зале заседаний, передает телеграм-канал Readovka. После командование ЦАХАЛ решило, что здание больше не пригодится палестинцам, и строение, где некогда собирались органы власти, было стерто с лица земли.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выбрал в секторе Газа стратегию оккупации, которая не предусматривает наличия в анклаве органов местного самоуправления. Если среди местных жителей вообще уцелеют те, кто будет способен руководить палестинской территорией.








Читайте также:

Эрдоган: Израиль — террористическое государство, проклятое во всем мире

ВОЗ потеряла связь с больницей в секторе Газа, в которую вошли израильские военные

Директор больниц Газы заявил, что ЦАХАЛ вторглась в клинику, атаковав пациентов
#здание
#израиль
#хамас
#парламент
#премьер-министр
#сектор газа
Читайте нас в
В МИД РФ обозначили опасность положения Пашиняна
Зазарова: Премьер Армении Пашинян пытается усидеть на двух стульях
15 ноября 2023, 19:01

Фото: istockphoto/alexis84

Ереван пытается сохранить экономические выгоды от нахождения Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но одновременно предпринимает явно недружественные шаги в сфере безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такое поведение попыткой усидеть на двух стульях.
На брифинге с журналистами дипломат рассказала, что Армения обращается к России с пожеланиями сохранить членство в ЕАЭС, а сами предпринимают шаги, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и наносят ущерб интересам Москвы. Российская сторона может расценивать такие действия только как попытку усидеть на двух стульях, что никогда еще никому не приносило пользы, отметила она.

Мария Захарова также добавила, что Москва рассматривает последние шаги и заявления армянского руководства и его внезапные попытки наладить «дружбу» с киевским режимом как действия одного порядка, которые в конце концов приведут к полному порабощению Армении коллективным Западом.

Читайте также:

Армения ищет партнеров для поставок оружия

«Я не готовлю почву»: Пашинян о выходе из ОДКБ

Пашинян не примет участие в заседании ОДКБ в Минске
#москва
#мария захарова
#армения
#ущерб
#дипломат
Читайте нас в
Путин отметил рост доверия россиян к выборам
15 ноября 2023, 18:41

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что использование избирательными комиссиями современных стандартов спровоцировало рост доверия к выборам среди россиян.
«Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе», - сказал Путин.

По его словам, такие данные фиксируются всеми социологическими исследованиями.

Также глава российского государства заявил, что отличительной чертой российской избирательной системы является максимальная информационная открытость. Он также обратил внимание на то, что проведение честных выборов является залогом сохранения внутриполитической стабильности. Он также добавил, что любые попытки вмешательства в избирательные процессы страны будут немедленно пресекаться.

Напомним, в Ново-Огарёве проходит встреча президента с членами Центральной избирательной комиссии, а также руководителями региональных избиркомов России. Праздничное мероприятие посвящено 30-летию российской избирательной системы.

Читайте также:

Путин вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени

Путин раскрыл отличительную особенность избирательной системы РФ

Путин рассказал о честных выборах в России и вмешательстве в них
#данные
#страны
#встреча
#путин
#выборы
#цик
Читайте нас в
Путин раскрыл отличительную особенность избирательной системы РФ
Путин: избирательная система РФ отличается информационной открытостью
15 ноября 2023, 17:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что отличительной чертой российской избирательной системы является максимальная информационная открытость.
«За 30 лет в сфере выборов сформирована добротная законодательная нормативная база. Однако наша избирательная система продолжает совершенствоваться и ее отличительной чертой все больше становится максимальная информационная открытость», - пояснил глава государства.

Он также обратил внимание на то, что проведение честных выборов является залогом сохранения внутриполитической стабильности. Он также добавил, что любые попытки вмешательства в избирательные процессы страны будут немедленно пресекаться.

Напомним, в Ново-Огарёве проходит встреча президента с членами Центральной избирательной комиссии, а также руководителями региональных избиркомов России. Праздничное мероприятие посвящено 30-летию российской избирательной системы.

Читайте также:

Путин вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени

Путин проведет встречу с «большим бизнесом»

Путин решил судьбу компании USM миллиардера Усманова
#страны
#компании
#встреча
#путин
#выборы
#цик
Читайте нас в
Казахстанский политик Своик: «Среднюю Азию начнут поджигать»
15 ноября 2023, 17:56

Фото: istockphoto.com/freedarst

Политик и экономист из Казахстана Пётр Своик заявил, что казахам не грозит украинский сценарий в плане революции, однако страну могут ожидать другие опасности на международной арене.
По его словам, следующим фронтом раздела могут быть Китай и США, что не сможет не отразится на Казахстане.

«Это касается и Казахстана, так как одним из фронтов борьбы будет попытка отрезать Китай от морских путей, сухопутных путей, в том числе и в плане снабжения ресурсами, и тут мимо нас никак не проедешь. Поэтому желающих поджечь у нас этот шов найдётся много, и даже кое-какой горючий материал у нас имеется. Но думаю, что его не хватит, и наше многовекторное поведение здесь нас выручит. Тем не менее Среднюю Азию начнут поджигать», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Своик.

Читайте также:

Лавров: Запад открыто стремится выжить Россию из Центральной Азии

Песков отреагировал на сообщения СМИ, назвавших Казахстан задним двором России

«Подмигиваем друг другу»: Политолог Гасанов подвел итоги встречи Путина и Токаева
#казахстан
#политолог
#запад
#политика
Читайте нас в
Эксперт Юшков раскрыл цель проверок Данией российских танкеров с нефтью
Эксперт Юшков: Проверки Данией российских танкеров нарушат нормы судоходства
15 ноября 2023, 17:45

Фото: istockphoto/Alexey Bakharev

В соответствие с новыми планами Евросоюза, Дания намерена проверять и, вероятно, задерживать российские нефтяные танкеры, следующие через её воды. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что таким образом ЕС попытается заставить Россию соблюдать установленный потолок цен на нефть.
В разговоре с РИА Новости эксперт предположил, что предлогом для блокировки прохода российских судов станет отсутствие у них надлежащей страховки, то есть западной. Ведь сейчас экспорт нефти из России страхуют либо российские, либо азиатские компании. Именно западные компании при погрузке требуют, чтобы российская нефть стоила не выше потолка цены, установленного в размере 60 долларов за баррель.

Игорь Юшков отметил, что если Дания решится на такой шаг, это будет грубым нарушением международных норм судоходства, согласно которым гражданские суда могут свободно проходить через датские проливы. По его мнению, есть два варианта реакции Москвы на такие действия: либо Россия пойдет на ещё большее обострение отношений с Западом, либо будет просто игнорировать какие-то требования датчан. Как то не верится, что береговая охрана Дании пойдет на то, чтобы захватывать российские танкеры. Ведь Россия может отправить сопровождать свои нефтяные караваны и военные корабли, заключил аналитик.

Читайте также:

Депутат Ананских заявил об ответных мерах России при блокировке танкеров Данией

В Кремле оценили возможность задержания российских танкеров в Дании

Financial Times: Дания будет блокировать танкеры с российской нефтью
#россия
#военные
#экспорт
#охрана
#нефть
#цены
#компании
Читайте нас в
Депутат Ананских заявил об ответных мерах России при блокировке танкеров Данией
15 ноября 2023, 17:28

Фото: istockphoto.com/1971yes

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что Россия ответит в случае, если Дания заблокирует российские танкеры с нефтью.
«Будем следить за развитием событий и, если потребуется, ответим взаимностью. Датские компании сильно расстроятся, если мы начнем ограничивать там, где сможем», — прокомментировал ситуацию в беседе с NEWS.ru Ананских.

Парламентарий добавил, что даже если дания и решится на подобный поступок, то это не станет глобальной проблемой для транспортировки российской нефти. Он пояснил, что сейчас мировое влияние Дании является достаточно слабым, а её воды — весьма ограниченными.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комментировать информацию о задержании Данией российских судов, следующих с нефтью, преждевременно.

Читайте также:

В Кремле оценили возможность задержания российских танкеров в Дании

Белый дом не комментирует данные о расследовании подрыва «Северных потоков»

В Кремле ответили на заявления президента Молдавии о России
#судно
#россия
#политика
#нефть
Читайте нас в
Обвиняемая в убийстве военкора Татарского Трепова* не признала вину
Обвиняемая в убийстве военкора Татарского Трепова* частично признала вину
15 ноября 2023, 17:22

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Обвиняемая в совершении взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова* не признала себя виновной в убийстве. Она заявила, что до последнего момента не знала, что в статуэтке, подаренной ей военкору, спрятано взрывное устройство.
Девушка повторила эти слова в суде, хотя ранее на этом вопросе она не прошла проверку на полиграфе, который показал, что она лжет, настаивая о неведении относительно СВУ внутри подарка, передает РИА Новости. Свою вину по обвинению по части 4 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление) подсудимая признала полностью.

Сегодня, 15 ноября, в Санкт-Петербурге в здании 1-го Западного окружного военного суда проходило первое выездное заседание по существу 2-го Западного окружного военного суда, рассматривающего дело о террористическом акте в кафе на Университетской набережной, в результате которого был убит военкор Татарский и получили ранения ещё 52 человека. Позже в больнице от ран скончался еще один человек.

Читайте также:

За смерть военкора террористке Треповой* заплатили биткоинами

Организаторы убийства Татарского следили за Треповой* с помощью мобильника

Трепова*, которую обвиняют в теракте, провалила тест на полиграфе

* Признана экстремисткой на территории РФ
#преступление
#дело
#смерть
#кафе
#ук
#заседание
#рф
#суд
Читайте нас в
Путин вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени
15 ноября 2023, 17:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин наградил главу ЦИК Эллу Памфилову в ходе церемонии, посвященной 30-летию комиссии.
Глава государства вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени.
 
Он также заявил, что проведение честных выборов в стране очень важно. Он назвал законность избирательного процесса залогом сохранения стабильности в стране.
 
В ходе своего выступления на торжественной церемонии, президент выразил надежду на то, что члены ЦИКа будут продолжать вести просветительскую работу с населением. 
 
В свою очередь, глава комиссии поблагодарила присоединенные к РФ регионы за проведение выборов о особенно сложных и опасных условиях. 

Читайте также:

Путин о честных выборах в России и вмешательстве в них

Путин проведет встречу с «большим бизнесом»

Путин решил судьбу компании USM миллиардера Усманова
#президент
#путин
#выборы
#россия
#цик
#элла памфилова
Читайте нас в
Путин рассказал о честных выборах в России и вмешательстве в них
Путин назвал честные выборы важными для сохранения стабильности
15 ноября 2023, 17:16

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии, посвященной 30-летию Центральной избирательной компании.
Российский лидер обратил внимание на то, что проведение честных выборов является залогом сохранения внутриполитической стабильности. Он также добавил, что любые попытки вмешательства в избирательные процессы страны будут немедленно пресекаться.
Глава государства также выразил уверенность в том, что члены комиссий будут работать с населением. 

В ходе торжественного мероприятия, Владимир Путин вручил главе ЦИКа орден за заслуги перед Отечеством II степени и отметил вклад Эллы Памфиловой в избирательные процессы. 

Читайте также:

Путин проведет встречу с «большим бизнесом»

Путин решил судьбу компании USM миллиардера Усманова

Путин поздравил Роскомнадзор, отметив важность борьбы против раскола общества РФ
#владимир путин
#мероприятия
#компании
#лидер
#рф
#выборы
#россия
#цик
Читайте нас в
Достижения.рф