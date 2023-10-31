Армия Израиля рассказала о потерях в своих рядах

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Число израильских военных, погибших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, достигло 315 человек, сообщили на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«На данный момент мы уведомили семьи 315 погибших военных ЦАХАЛ и 238 заложников, включая детей, женщин, пожилых людей и раненых, удерживаемых смертоносными организациями. Мы оказываем поддержку семьям погибших и заложников», - заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.С начала конфликта, который вспыхнул после беспрецедентной ракетной атаки на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября, бойцы организации ХАМАС проникли в южные районы Израиля, открывая огонь как по военным, так и по гражданским. Кроме того, они взяли заложников. По данным местных властей, в Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе более 300 военных, и более 5 тысяч человек пострадали.
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