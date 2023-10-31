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Армия Израиля рассказала о потерях в своих рядах

Армия Израиля: число израильских военных, погибших при конфликте, достигло 315
31 октября 2023, 01:42
Фото: iStock/Gilnature

Фото: iStock/Gilnature

Число израильских военных, погибших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, достигло 315 человек, сообщили на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«На данный момент мы уведомили семьи 315 погибших военных ЦАХАЛ и 238 заложников, включая детей, женщин, пожилых людей и раненых, удерживаемых смертоносными организациями. Мы оказываем поддержку семьям погибших и заложников», - заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
С начала конфликта, который вспыхнул после беспрецедентной ракетной атаки на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября, бойцы организации ХАМАС проникли в южные районы Израиля, открывая огонь как по военным, так и по гражданским. Кроме того, они взяли заложников. По данным местных властей, в Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе более 300 военных, и более 5 тысяч человек пострадали.


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На Украине сообщили о взрывах в Миргороде Полтавской области
«Страна.ua» сообщила о взрывах в Миргороде Полтавской области
31 октября 2023, 01:47

Фото: iStock/RamonCast

В Миргороде Полтавской области были зафиксированы взрывы. Согласно предварительной информации, активировались системы противовоздушной обороны (ПВО). Эту информацию опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Украинские военные воздушные силы сообщили о тактической активности российской авиации, что привело к объявлению воздушной тревоги в нескольких регионах.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигналы тревоги были услышаны в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. В настоящее время тревога была снята.

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Путин: Страшные события в Газе никак нельзя оправдать
31 октября 2023, 01:10

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Дагестане заявил, что событиям, разворачивающимся сейчас в секторе Газа, невозможно найти оправдание. Об этом пишет РИА Новости.
«Страшные события, которые происходят сейчас в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем неповинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя», — цитирует агентство слова президента.

Путин напомнил, что на Ближнем востоке обострение конфликта началось с террористической атаки на мирных граждан Израиля и других стран на территории еврейского государства.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#армия
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Кадыров заявил о пресечении попытки устроить беспорядки в Чечне
30 октября 2023, 23:25

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские власти ночью 29 октября оперативно пресекли попытку устроить беспорядки в республике. Об этом пишет «Лента.ру».
Кадыров отметил, что СМИ во главе с министром по национальной политике Чечни Ахмедом Дудаевым обнаружили фейковые призывы и предостерегли жителей региона от необдуманных действий.

«Полицейские и росгвардейцы также были приведены в готовность, чтобы среагировать на любую провокацию», — добавил чеченский лидер.

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#рамзан кадыров
#чечня
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США выступили против прекращения огня в Газе
США выступили против прекращения огня в Газе, так как это выгодно для ХАМАС
30 октября 2023, 23:18

Фото: iStock/Im Yeongsik

Координатор по стратегическим коммуникациям в Белом доме Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают идею прекращения огня в Газе, так как они полагают, что такой шаг будет благоприятен для палестинской организации ХАМАС.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Белом доме Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают идею прекращения огня в Газе, так как они полагают, что такой шаг будет благоприятен для палестинской организации ХАМАС.

«Мы не считаем, что в настоящий момент прекращение огня является правильным решением. По нашему мнению, прекращение огня будет в интересах ХАМАС», — цитирует Кирби РИА Новости.
Он подчеркнул, что, по оценке американских властей ХАМАС считается единственной стороной, которой выгодно прекращение боевых действий в секторе Газа, и поэтому США не поддерживают данную инициативу.

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#новости
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Палестина призвала жителей Дагестана соблюдать закон
Постпред Палестины в ООН Крайши призвал жителей Дагестана соблюдать закон
30 октября 2023, 22:59

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Постпред Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши заявил, что по-человечески понимание негативную реакцию жителей Дагестана на обострение в Ближнем Востоке, которое привело к беспорядкам в аэропорту Махачкалы, передает РИА Новости.
В то же время он подчеркнул, что в такие сложные времена важно уважать закон. Крайши также отметил, что поддержка Палестины ценится, но еще раз подчеркнул важность соблюдения законов даже в сложные моменты.

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#рамзан кадыров
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Рамзан Кадыров прокомментировал погромы в аэропорту Махачкалы
Кадыров после беспорядков в Махачкале призвал людей не митинговать
30 октября 2023, 22:38

Фото: kremlin.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о вчерашних протестах, вспыхнувших в аэропорту Махачкалы.
Чеченский лидер опубликовал комментарий в своем Telegram-канале.

«Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле», - отметил Кадыров. 

Глава Чечни отметил, что попытка подобной провокации вчера была и в Чечне, однако, она была оперативно и жестко пресечена.

Напомним, вечером 29 октября вокруг международного аэропорта Махачкалы начала собираться толпа местных граждан, недовольных бомбардировками мирных районов Сектора Газа израильскими военными. В определенный момент собрание переросло в бунт, который пришлось подавлять силами правоохранительных органов. Несколько человек пострадали, двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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#рамзан кадыров
#чечня
#дагестан
#протесты
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Путин: Правящие элиты США — главные бенефициары мировой нестабильности
30 октября 2023, 21:44

Фото: kremlin.ru

Главными бенефициарами мировой нестабильности являются власти Соединенных Штатов Америки, ою этом заявил российский лидер Владимир Путин.
«Правящие элиты США — главные бенефициары мировой нестабильности. Они организуют смертоносный хаос», - прокомментировал ситуацию глава РФ. 

В настоящий момент Владимир Путин проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане. При этом, темой совещания назвали - «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества».

Напомним, именно американское оружие использовалось для эскалации конфликта на Украине. Сейчас Соединенные Штаты продолжают поставлять смертоносные боеприпасы и технику в руки Израилю, при помощь которых ЦАХАЛ бомбит мирные палестинские районы.

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#рф
#дагестан
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Путин предложил переживающим за Израиль расследовать работу ФБР на Украине
30 октября 2023, 21:41

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предложил тем, кто переживает за Израиль, расследовать работу американских спецслужб, работающих на Украине. Об этом Путин сообщил в ходе совещания по ситуации в Дагестане.
По словам главы российского государства, это «мрак да и только, по-другому сказать невозможно».

Ранее сообщалось, что в последние дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по шести сотням объектов палестинского движения ХАМАС. Отмечается, что удары были нанесены по складам оружия, укрытиям, оперативным базам и позициям для пуска противотанковых ракет. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#армия
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#украина
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Путин: Киев пытается инспирировать погромы в России
30 октября 2023, 21:37

Фото: kremlin.ru

Киевские власти пытаются инспирировать погромы в России, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в России», - прокомментировал ситуацию глава РФ. 

В настоящий момент Владимир Путин проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане. При этом, темой совещания назвали - «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества».

Несмотря на непрекращающиеся попытки Киева учинить беспорядки на территории РФ, источник «Украинской правды» заявил, что Украина перестала быть темой «номер один» для стран Запада в связи с эскалацией палестино-израильский конфликта, и в команде украинского президента признают этот факт.

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#владимир путин
#украина
#россия
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