Армия Израиля сообщила о ликвидации командира спецопераций ХАМАС в Газе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба полагает, что Киев не может позволить себе зависеть лишь от поддержки Соединённых Штатов, и поэтому уже сейчас активно инвестирует в собственное производство всех видов вооружений. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Welt.