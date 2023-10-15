Армия Израиля временно прекратит обстрелы сектора Газа

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Армия Израиля с 10:00 до 13:00 15 октября прекратит ведение боевых действий, чтобы открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.
Ранее представитель палестинского движения ХАМАС обратился к генсекретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой оказать давление на Израиль, чтобы тот допустил пропуск гуманитарной помощи в город Газа.
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Анастасия Чинкова