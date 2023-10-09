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Армия Израиля заявила, что нанесла авиаудары по трем военным постам «Хезболлах». Об этом говорится в заявлении израильской армии, которое было опубликовано в телеграм-канале.
Ранее министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер заявил, что Израиль намерен преподать ХАМАС такой урок, чтобы больше никто из врагов Израиля не решил напасть на него. Дермер добавил, что Израиль преподаст урок не только сектору Газа, но и Ирану, который скрыто участвует в этом военном конфликте.
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Екатерина Коршунова