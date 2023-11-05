Армия Израиля заявила, что полностью окружила сектор Газа

Фото: iStock/e-crow
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью окружила сектор Газа, вышла к морю и закрепилась у побережья анклава. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
Отмечается, что главными задачами 36-дивизии армии Израиля является окружение сил палестинского движения ХАМАС и ведение обстрелов по конкретным целям.
Пресс-служба отмечает, во время боёв были нанесены удары по более чем 1600 объектам ХАМАС, к которым относятся склады с вооружением, установки для запуска противотанковых ракет, наблюдательные посты. Также удары наносились непосредство по палестинским боевикам.
В результате окружения сектора Газа, анклав был поделён на север и юг, но гуманитарный коридор продолжит свою работу.
Читайте также:
В Израиле заявили, что будут продолжать операцию в секторе Газа до победного конца
Стало известно, во сколько Израилю обойдётся операция против ХАМАС в секторе Газа
Движение ХАМАС ответило на заявление о возможном ядерном ударе Израиля по Газе
Пресс-служба отмечает, во время боёв были нанесены удары по более чем 1600 объектам ХАМАС, к которым относятся склады с вооружением, установки для запуска противотанковых ракет, наблюдательные посты. Также удары наносились непосредство по палестинским боевикам.
Читайте также:
В Израиле заявили, что будут продолжать операцию в секторе Газа до победного конца
Стало известно, во сколько Израилю обойдётся операция против ХАМАС в секторе Газа
Движение ХАМАС ответило на заявление о возможном ядерном ударе Израиля по Газе
Анастасия Чинкова