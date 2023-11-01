Армия Израиля заявила о прорыве первой линии обороны в Газе

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о прорыве первой линии обороны в секторе Газа, об этом сообщил бригадный генерал Даниэль Хагари, его цитирует Haaretz.
«Благодаря тщательному планированию, точной разведке, а также комбинированным и скоординированным атакам с суши, моря и воздуха мы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа», - прокомментировал ситуацию Хагари.
Он также отметил, что наземная операция Израиля в Газе проходит по плану.
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Евгения Парфентьева