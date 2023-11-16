Армия Израиля заявила о расширении операции в районе больницы «Аш-Шифа»

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении операции в районе больницы «Аш-Шифа» на южную часть, об этом сообщили на ТВ-канале i24.
Напомним, вчера директор всех газовских больниц Мухаммад Закут заявил, что израильская армия вторглась в больницу «Аш-Шифа», взяли штурмом отделение неотложной помощи, а также совершили нападение на пациентов.
В то же время сами представители ЦАХАЛ утверждают, что проводят на территории больницы операцию, направленную против ХАМАС, и старается ничем не навредить ни гражданским, ни самим пациентам больницы.
Однако, по сообщениям Bloomberg, действиями Израиля в Газе разочаровались уже даже их самые преданные союзники - США. По словам американских чиновников, они пытались призвать израильских коллег к соблюдению международных правил при ведении боевых действий, однако, эти призывы не нашли никакого отклика.
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В то же время сами представители ЦАХАЛ утверждают, что проводят на территории больницы операцию, направленную против ХАМАС, и старается ничем не навредить ни гражданским, ни самим пациентам больницы.
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Евгения Парфентьева