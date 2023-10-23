Армия Израиля заявила об ударе по двум ячейкам «Хезболлы» на границе с Ливаном

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении на границе с Ливаном ударов по двум ячейкам движения «Хезболла», готовящимся нанести удар по Израилю. Об этом пишет РИА Новости.
«ЦАХАЛ нанесла удар по двум террористическим ячейкам «Хезболла» на границе с Ливаном», — говорится в Телеграм-канале Армии обороны Израиля.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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