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Армия Израиля заявила об ударе по двум ячейкам «Хезболлы» на границе с Ливаном

23 октября 2023, 00:03
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении на границе с Ливаном ударов по двум ячейкам движения «Хезболла», готовящимся нанести удар по Израилю. Об этом пишет РИА Новости.

«ЦАХАЛ нанесла удар по двум террористическим ячейкам «Хезболла» на границе с Ливаном», — говорится в Телеграм-канале Армии обороны Израиля.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Get experts: 50 % опрошенных россиян заявили об увеличении заработка в 2023 году
23 октября 2023, 00:03

Фото: iStock/Nikolaeva Elena

В 2023 году половина российских работников увеличила свои доходы, 36% заявили о стабильном доходе, а 14% отметили его снижение, следует из исследования Get experts о мотивационных программах в компаниях, пишет «Лента.ру».
В опросе участвовали более двух тысяч респондентов из российских и иностранных компаний. 57% женщин считают соцпакет важным, в то время как только 36% мужчин разделяют это мнение. 15% работников полностью удовлетворены программами мотивации, 52% — удовлетворены в целом, и треть работников вообще не удовлетворены.

Основные компоненты социальных пакетов, которые работники считают наиболее значимыми, включают медицинскую страховку (63%) и оплату больничных листов до уровня оклада или среднего заработка (46%). В то время как 36% респондентов отметили детские новогодние подарки и билеты на елки как менее важные опции в соцпакетах.

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#мнение
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#работники
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Следователи рассказали о поимке банды «Северские» в Подмосковье
22 октября 2023, 23:48

Фото: iStock/Sinenkiy

ОПГ «Северские» — одна из самых жестоких банд Подмосковья, которая держала в страхе весь Сергиев Посад с конца 1990-х. Около 20 лет не получалась поймать преступников, однако в настоящее время семеро из них осуждены, в отношении ещё троих дела рассматриваются. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что ОПГ «Северские» было создано в 1997 году. Преступники устраивали сходки в ресторане «Север» в центре Сергиева Посада, откуда и пошло название группы. На счету банды десятки убийств и покушений, множество расправ и отъём бизнеса. Следователи рассказали, что предприниматели были вынуждены согласовывать с бандитами каждое действие. Своих конкурентов ОПГ «Северские» жестоко устраняли.

При этом преступники со временем стали проявлять осторожность - тела убитых надежно прятали, а оружие уничтожали. В их отношении было открыто тридцать уголовных дел, но из-за невозможности установить фигурантов они прекращались.

В настоящее время бандиты находятся в СИЗО, им предъявлены обвинения в десяти убийствах, пяти покушениях и других преступлениях.

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В Пентагоне рассказали о трудностях для ЦАХАЛ в секторе Газа
Глава Пентагона Остин: работу ЦАХАЛ в Газе затрудняют подземные туннели ХАМАС
22 октября 2023, 23:47

Фото: iStock/Arseniy45

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что проведение наземной операции израильской армии в секторе Газа существенно осложняет использование подземных туннелей палестинской группировкой ХАМАС, передает телеканал ABC.
По словам Ллойда Остина, палестинская сторона имела достаточно времени для подготовки к военным действиям.

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#танк
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В Израиле раскритиковали ответственного за возвращение пленных генерала
Минобороны Израиля осудило ответственного за возврат пленных генерала в отставке
22 октября 2023, 23:29

Фото: iStock/e-crow

Израильский бригадный генерал в отставке Галь Хирш, назначенный уполномоченным по вопросам граждан Израиля, пропавших без вести или похищенных, подвергся критике со стороны представителей Министерства обороны. Об этом сообщает газета Haaretz, ссылаясь на свои источники.
Издание отмечает, что некоторые чиновники заявили, что Галь Хирш не способен эффективно выполнять свои обязанности или принести существенный вклад в решение данных проблем.

Кроме того, в статье отмечается, что некоторые чиновники осудили ряд последних поступков генерала. В частности, упоминается его участие в первой фотографии с израильтянами, вернувшимися из плена ХАМАС. Также упомянуты случаи, когда Галь Хирш выразил недовольство перед европейскими послами в связи с соглашениями Осло, заключенными 30 лет назад, и направленными на урегулирование палестино-израильского конфликта.

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#шольц
#переговоры
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Байден обсудил ближневосточный конфликт с лидерами пяти стран
Байден обсудил Палестину и Израиль с лидерами стран ЕС, Канады и Великобритании
22 октября 2023, 23:22

Фото: сайт Кремля

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден провел серию телефонных переговоров с руководством нескольких стран, включая Францию, Германию, Италию, Канаду и Великобританию, сообщили в пресс-службе американского лидера, передает РИА Новости.
Отмечается, что главное темой обсуждения стало обострение ситуации вокруг Израиля.

В рамках переговоров Байден обсудил текущее положение с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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Фицо: Глава Словакии Чапутова намеренно тянет с назначением нового правительства
22 октября 2023, 23:08

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава республики Зузана Чапутова специально затягивает назначение нового правительства. Об этом пишет РИА Новости.
«Президент нашла еще одну причину потянуть время — кандидатуру Рудольфа Гуляка от партии SNS на должность министра окружающей среды», — цитирует агентство слова Фицо.

Словацкий политик напомнил, что Чапутова не назначает правительство, пока Гуляку предлагают на пост министра. Фицо подчеркнул, что это противоречит нормам конституции Словакии. Он добавил, что президент не заботится об интересах народа, так как не планирует переизбираться на свой пост.

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#президент
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#пост
#словакия
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Нетаньяху провел переговоры с Макроном и премьером Нидерландов
22 октября 2023, 21:49

Фото: сайт Кремля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Нидерландов Марком Рютте. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.
Лидеры Франции и Нидерландов посетят Израиль в понедельник и вторник.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что нынешняя военная операция в секторе Газа должна стать последней, так как по ее итогам ХАМАС должен исчезнуть. По словам Галанта, на достижение заявленных Израилем целей могут потребоваться месяцы военных действий.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
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#армия
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Армия Израиля заявила об ударе по живой силе в Ливане
ЦАХАЛ заявил об ударе по бойцам в Ливане, пытавшимся запустить ракету по Израилю
22 октября 2023, 21:23

Фото: iStock/Arseniy45

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по группе людей на территории Ливана, пытавшихся запустить противотанковую ракету в сторону израильского района Хар-Дов. Об этом армия сообщила в своем телеграм-канале.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, если «Хезболлах» вступит в конфликт, это приведет к разрушительным последствиям для Ливана. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#пост
#министр
#танк
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Министр обороны Израиля: нынешняя операция в Газе должна стать последней
22 октября 2023, 20:51

Фото: iStock/e-crow

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что нынешняя военная операция в секторе Газа должна стать последней, так как по ее итогам ХАМАС должен исчезнуть.
По словам Галанта, на достижение заявленных Израилем целей могут потребоваться месяцы военных действий.

Ранее израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что если ливанская группировка «Хезболла» решит открыть второй фронт на севере, то Израиль атакует Иран.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
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