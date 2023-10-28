Армия Израиля заявила об успехе ночных рейдов в Газе и отсутствии потерь

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Ночные рейды Израиля в секторе Газа прошли успешно и без потерь. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
Однако ранее член руководства палестинского движения ХАМАС Али Барака заявил, что ночное наземное наступление Израиля на сектор Газа провалилось. По его словам, израильская армия понесла огромные потери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова