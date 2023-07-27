Армия Нигера сообщила о смещении президента страны и закрытии границ

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Нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ. Об этом 27 июля сообщает Reuters. Также по всей стране объявлен комендантский час.
«Военные Нигера выступают по национальному телевидению, говорят, что президент Базум смещен, границы закрыты», — говорится в сообщении агентства.Накануне администрация президента Нигера сообщала о попытке армейского мятежа, который начался после того, как президент Базум вознамерился уволить командующего своей гвардии — генерала Омара Чиани. Чиани находился на этом посту еще при предыдущем президенте Махамаду Иссуфу.
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