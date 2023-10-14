Армия обороны Израиля заявила о широкомасштабных атаках по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении широкомасштабных ударов по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ, израильская армия обороны, открыла 2 маршрута для эвакуации жителей города Газа, которые находятся в южном секторе. Представитель ведомства Авичай Адраи заявил, что мирные жители смогут пройти этими маршрутами «без какого-либо вреда» в течение 6 часов, с 10:00 до 16:00 местного времени.
Однако ни один из иностранных граждан пока не получил разрешение покинуть Газу через КПП «Рафах» на границе с Египтом.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Однако ни один из иностранных граждан пока не получил разрешение покинуть Газу через КПП «Рафах» на границе с Египтом.
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Екатерина Коршунова