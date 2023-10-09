Армия обороны Израиля заявила об окончании боевых действий в городах

Фото: РИА Новости/Иссам Аль-Римави
Бои в израильских городах завершились, из сектора Газа выпущено более 4,4 тысячи ракет, передают СМИ со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
Сообщается, что пункты вдоль границ с сектором Газа находятся под контролем военнослужащих Израиля. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) допустили вероятность того, что в городах еще остались вооруженные люди.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
Ранее пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова сообщила, что более 2 тысяч россиян стоят на консульском учете в Палестине, в том числе 1,2 тысячи в секторе Газа.
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Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
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Екатерина Коршунова