Армия РФ получит стратосферный ударно-разведывательный комплекс

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Министерство Обороны Российской Федерации разрабатывает ударно-разведывательный комплекс, который способен выполнять разведывательные задачи, пролетая на больших высотах, включая стратосферу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
«Министерство Обороны России начало разработку нового ударно-разведывательного комплекса (УРК). Этот комплекс включает в себя летательное средство, способное выполнять задания на больших высотах, включая полеты в стратосфере», - заявил источник.Новый комплекс будет оснащен возможностью передачи координат целей для наземных ракетных систем, артиллерии, авиации и военных кораблей Военно-морского флота. По планам, на борту летательного средства будут устанавливаться специальные контейнеры с разведывательными системами, включая радиолокационные, радиотехнические и оптико-электронные устройства.
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