Армия РФ получит стратосферный ударно-разведывательный комплекс

Полномочия Министерства Внутренних Дел России (МВД) по составлению протоколов и расследованию дел в отношении 46 видов административных правонарушений, подпадающих под контроль других ведомств, будут сокращены. Информация о планируемых изменениях поступила из аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, и ожидается, что законопроект по данному вопросу будет представлен в Государственную Думу к 10 ноября, пишут «Известия».