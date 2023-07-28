Армия Руанды пыталась вторгнуться в Конго

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Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ДРК) сообщили о нарушении границ страны со стороны армии Руанды, сообщает агентство Reuters. В ответ на «интервенцию» конголезские войска атаковали противника и вытеснили его с территории страны.
Через несколько месяцев, в июле, после активизации боевиков М23 на востоке Конго, прошел саммит в Анголе, на котором конголезский президент Феликс Чисекеди и его коллега из Руанды Поль Кагаме договорились начать процесс деэскалации между двумя странами с помощью специально разработанной для этого дорожной карты. Однако представители М23 заявили, что не признают ее. В итоге с октября 2022 года боевые действия между армией ДРК и повстанцами возобновились.
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