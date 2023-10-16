«Артист и выскочка»: В Киеве раскрыли истинное отношение Израиля к Зеленскому

Фото: Сайт Кремля
Президента Украины Владимира Зеленского не пожелали видеть в Израиле, поскольку там его не воспринимают как серьезного политика, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Напомним, ранее Зеленскому в Израиле дали понять, что сейчас не лучшее время для его визита в страну.
Зеленский заявил, что хотел посетить страну «в знак солидарности» на фоне разгоревшегося палестино-израильского конфликта.
Читайте также:
Стало известно, что обсуждали Путин и Нетаньяху во время телефонного разговора
В ООН призвали власти Египта открыть КПП «Рафах» на границе с сектором Газа
Глава СБ Израиля Бар взял вину за непредотвращенную атаку на себя
«Президент Украины Владимир Зеленский изъявлял желание посетить Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, однако израильская сторона дала понять Киеву, что такой визит в настоящий момент был бы несвоевременным», - прокомментировали ситуацию на израильском портале Ynet.
«Зеленскому отказали, а значит и (государственный секретарь США Энтони) Блинкен с этим согласился. В Израиле его не считают серьезной фигурой. Они его просто не воспринимают. Они считают, что он артист, выскочка», - заявил в своем блоге Соскин.По мнению эксперта, у Зеленского не выйдет сыграть роль переговорщика в разгоревшемся конфликте между Палестиной и Израилем.
Читайте также:
Стало известно, что обсуждали Путин и Нетаньяху во время телефонного разговора
В ООН призвали власти Египта открыть КПП «Рафах» на границе с сектором Газа
Глава СБ Израиля Бар взял вину за непредотвращенную атаку на себя
Евгения Парфентьева