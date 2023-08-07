Asharg News: Премьер Нигера опроверг информацию о наличии в стране бойцов «Вагнера»

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Подразделения частной военной компании «Вагнер» не находятся в Нигере. Об этом заявил премьер-министр страны Ухумуду Махамаду в эфире саудовского телеканала Asharg News. Политик находится в Париже после того, как 27 июля в Нигере произошел военный переворот, отстранивший от власти президента Мохамеда Базума.
«Я не могу подтвердить присутствие, оно невозможно. На границе между Мали и Нигером нет сил "Вагнера"», — заявил Ухумуду Махамаду.
По его словам, сейчас на границе двух стран находятся не бойцы ЧВК, а исламистские группировки, и для того, чтобы попасть в Нигер, членам «Вагнера» сначала пришлось бы их уничтожить.
Мятежники, которые захватили власть в Нигере, заявили, что два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против Нигера.
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Артем Путинцев