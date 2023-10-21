Assyria News: Все поддерживаемые Ираном группировки Ирака объединились

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Все поддерживаемые Ираном группировки Ирака теперь объединены под названием «Исламское сопротивление в Ираке». Об этом сообщил Telegram-канал Assyria News Network.
Эта ранее неизвестная группа, которая за последние 72 часа совершила как минимум 8 ракетных и беспилотных атак на войска США в Сирии и Ираке, возникла после создания оперативного центра по поддержке «Шторма Аль-Аксы».
В частности, новая группировка взяла на себя ответственность за атаку военной базы США в Иракском Курдистане, сообщил телеканал Al Mayadeen. Подробностей о последствиях атаки не приводится. Американская база находится на военном аэродроме Харир в окрестностях административного центра Эрбиль (425 км от Багдада).
18 октября, участники «Исламского сопротивления» атаковали два объекта американцев в самом Ираке — авиабазу Айн аль-Асади и аэропорт Харир в провинции Эрбиль на севере страны. По словам лидеров движения, нападения на военнослужащих США будут продолжаться, так как Вашингтон поддерживает кровопролитную политику Израиля против палестинцев в секторе Газа.
Отмечается, что Соединенные Штаты по-прежнему не решаются публично комментировать эти нападения и их отношения с Ираном.
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В частности, новая группировка взяла на себя ответственность за атаку военной базы США в Иракском Курдистане, сообщил телеканал Al Mayadeen. Подробностей о последствиях атаки не приводится. Американская база находится на военном аэродроме Харир в окрестностях административного центра Эрбиль (425 км от Багдада).
Отмечается, что Соединенные Штаты по-прежнему не решаются публично комментировать эти нападения и их отношения с Ираном.
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Артем Путинцев