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Assyria News: Все поддерживаемые Ираном группировки Ирака объединились

21 октября 2023, 01:19
Фото: iStock/WD_Stuart

Фото: iStock/WD_Stuart

Все поддерживаемые Ираном группировки Ирака теперь объединены под названием «Исламское сопротивление в Ираке». Об этом сообщил Telegram-канал Assyria News Network.
Эта ранее неизвестная группа, которая за последние 72 часа совершила как минимум 8 ракетных и беспилотных атак на войска США в Сирии и Ираке, возникла после создания оперативного центра по поддержке «Шторма Аль-Аксы».

В частности, новая группировка взяла на себя ответственность за атаку военной базы США в Иракском Курдистане, сообщил телеканал Al Mayadeen. Подробностей о последствиях атаки не приводится. Американская база находится на военном аэродроме Харир в окрестностях административного центра Эрбиль (425 км от Багдада).


18 октября, участники «Исламского сопротивления» атаковали два объекта американцев в самом Ираке — авиабазу Айн аль-Асади и аэропорт Харир в провинции Эрбиль на севере страны. По словам лидеров движения, нападения на военнослужащих США будут продолжаться, так как Вашингтон поддерживает кровопролитную политику Израиля против палестинцев в секторе Газа.

Отмечается, что Соединенные Штаты по-прежнему не решаются публично комментировать эти нападения и их отношения с Ираном.

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#иран
#сирия
#сша
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Oruzje online: Все имеющиеся у Хорватии вертолёты Ми-8 были переданы Украине
21 октября 2023, 02:06

Фото: iStock/MarianVejcik

Все имеющиеся у Хорватии вертолеты Ми-8 были переданы Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с хорватским министром обороны Марио Баножичем, сообщает хорватское издание Oruzje online.
 «Мы ценим непреклонную приверженность помощи Украине со стороны Хорватии, и мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военного оборудования, включая все ваши вертолёты Ми-8», — сказал Остин. 

Речь идет о 14 Ми-8, которые были переданы Украине в июне 2023 года. Это модифицированные вертолёты Ми-8МТВ-1 и Ми-8Т. Семь из них из Хорватии сами прилетели в Польшу, откуда были переданы Украине. Другие семь были частично разобраны и перевезены по железной дороге.

Взамен переданных хорватская армия получит несколько вертолетов Black Hawk от США. Всего Загреб хочет иметь 12 единиц вертолетов Black Hawk (на данный момент в Хорватии их 4). 

По мнению министра обороны РФ Сергея Шойгу, страны Североатлантического альянса поставляют украинским войскам вооружение, передают разведывательную информацию, а также направляют наёмников и консультантов. Шойгу подчеркнул, что коллективный Запад развязал против РФ гибридную войну, защищая киевский режим.

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#поставки
#оружие
#хорватия
#украина
#вертолёты
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NBC: Республиканцы согласовали нового кандидата в спикеры Палаты представителей
20 октября 2023, 23:56

Фото: iStock/Alejo_Vazquez

Республиканская партия решила выдвинуть нового кандидата в спикеры палаты представителей США. Это конгрессмен от Оклахомы Кевин Херн, сообщает американский телеканал NBC.
Согласно его информации, в понедельник республиканцы планируют провести конференцию по выбору нового кандидата от партии, а голосование по кандидатуре будет возможно не раньше вторника, 24 октября.

Место спикера Палаты представителей стало вакантным после того, как впервые в американской истории предыдущий смикер, республиканец Кевин Маккарти, был отправлен в отставку своими же однопартийцами. При этом Маккарти не собирается покидать конгресс, и намерен работать до конца своего текущего срока, после чего планирует баллотироваться на следующий срок.

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Власти США и Израиля официально подтвердили освобождение двух заложниц в Газе
20 октября 2023, 23:39

Фото: iStock/djroland

Тель-Авив и Вашингтон официально подтвердили освобождение американских заложниц, которых ХАМАС захватил во время атаки на кибуц Нахаль Оз 7 октября.
Это мать и дочь, их зовут Йегудит (в американской транскрипции — Джудит)Тай Раанан и Натали Шушана Раанан, заявил официальный представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Информацию об освобождении двух женщин подтвердила также канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В свою очередь, президент США Джо Байден поблагодарил правительства Катара и Израиля за совместную работу по освобождению американок.

«Как у президента, у меня нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев, находящихся в заложниках по всему миру», — добавил лидер Соединённых Штатов.

Военное крыло ХАМАС заявило 20 октября, что освободило двух американок из плена по гуманитарным соображениям, «чтобы доказать американскому народу и миру, что утверждения Байдена и его фашистской администрации являются необоснованной ложью». 

По данным армии Израиля, ХАМАС удерживает в заложниках более 200 человек. Их схватили при нападении боевиков на Израиль 7 октября. Представители группировки говорили, что удерживают 200-250 человек.

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#сша
#израиль
#хамас
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В США пришли в восхищение от речи Путина на пресс-конференции в КНР
Бывший агент ЦРУ Макговерн высоко оценил речь Путина на пресс-конференции в КНР
20 октября 2023, 21:39

Фото: kremlin.ru

Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн восхитился речь российского лидера Владимира Путина, которую он произнес на пресс-конференции в КНР.
Своё мнение о российском президенте он выразил в интервью для YouTube-канала Dialogue works.

«Около часа, без заметок, никакой лжи, вдумчивые ответы на целый ряд вопросов, включая как отношения с Китаем, так и ситуацию вокруг Украины», - прокомментировал ситуацию Макговерн. 

Он также отметил, что всё его выступление было достаточно содержательным. 

Напомним, президент России Владимир Путин принял участие в форуме «Один пояс, один путь», который состоялся в Китае. Центральным пунктом программы мероприятия стали двусторонние переговоры главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином.

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#владимир путин
#президент
#китай
#сша
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Стало известно, кто заменил Суровикина на посту командующего ВКС РФ
Генерала-подполковника Афзалова назначили командующим ВКС РФ
20 октября 2023, 21:36

Фото: iStock/ANGHI

Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на приближённый к Министерству обороны источник.
Отмечается, что Афзалов до назначения главнокомандующим ВКС РФ занимал должность временно исполняющего обязанности главнокомандующего.

Также известно, что Афзалов был командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа. 

Ранее этот пост занимал генерал армии Сергей Суровикин, который внезапно исчез из публичного пространства после попытки совершения мятежа ЧВК «Вагнер». Этот инцидент привёл к тому, что генерала сняли с должности. 

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#вкс
#россия
#армия
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Американский Конгресс отверг запрос Байдена о помощи Украине
Конгрессвумен Грин отвергла запрос Байдена о помощи Украине
20 октября 2023, 21:14

Фото: iStock/ValleraTo

Член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин не поддержала запрос президента США Джозефа Байдена о помощи Украине и Израилю, об этом она написала на своей странице в X.
«Я голосую против выделения денег для защиты границ чужих стран», - прокомментировала ситуацию Грин. 

Она также отметила, что ожидает от американского лидера решений по вопросу мигрантов и их депортации из Соединенных Штатов. По её мнению, Америка должна заниматься своими внутренними проблемами, а не выделять деньги на иностранные конфликты, которые США «не могут себе позволить».

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в федеральном бюджете США практически закончились деньги, ранее выделенные Конгрессом на помощь Украине.

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#сша
#деньги
#конгресс сша
#украина
#израиль
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Минюст внёс в реестр иноагентов бывшего замглавы МИД РФ Кунадзе*
20 октября 2023, 21:13

Фото: iStock/vladj55

Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов бывшего замминистра иностранных дел Георгия Кунадзе*. Об этом гласит информация, опубликованная на сайте ведомства.
Отмечается, что Кунадзе* распространял информацию, направленную на построение негативного образа России, а также ложные данные о принятых российскими властями решениях. Также он принимал участие в различных мероприятиях, организаторами которых были иностранные структуры. 

Помимо Кунадзе*, в реестр попали журналист, главный редактор издания, также внесённого в список иноагентов, Илья Косыгин*. И политолог Михаил Савва*, который выступил против проведения Россией спецоперации на Украине. 

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
#минюст рф
#нарушение
#ограничения
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Россия разорвала сотрудничество с Финляндией на границе
Мишустин подписал документ о прекращении сотрудничества с Финляндией на границе
20 октября 2023, 20:45

Фото: iStock/Ruma Aktar

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о прекращении приграничного сотрудничества с Финляндией.
В распоряжении отмечается, что документ, подписанный Мишустиным, приостанавливает действие соглашения между правительствами двух стран о приграничном сотрудничестве, которое было подписано в апреле 2012 года в Хельсинки. 

Российское министерство иностранных дел сообщит финляндскому МИД о принятом решении.

Ранее кандидат на пост президента Финляндии Пекка Хаависто выступил с предложением запретить россиянам иметь одновременно российское и финское гражданство. Подробнее читайте в материале «Радио 1». 

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#финляндия
#россия
#сотрудничество
#граница
#михаил мишустин
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ХАМАС освободило двух американок по гуманитарным соображениям
20 октября 2023, 20:42

Фото: iStock/nito100

Военное крыло ХАМАС освободило двух американок из плена по гуманитарным соображениям, об этом заявил представитель бригад «Аль-Кассам» Абу Обейда.
«В ответ на усилия Катара мы освободили двух находившихся под стражей американок (мать и дочь) по гуманитарным соображениям, чтобы доказать американскому народу и миру, что утверждения (президента США Джо) Байдена и его фашистской администрации являются необоснованной ложью», - прокомментировал ситуацию Обейда.

По неподтвержденным данным, в плену у ХАМАС порядка 250 человек. В том числе, двое пленных могут быть гражданами России. 

Ранее в агентстве Reuters заявили, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. Сегодня израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что решение о начале операции уже принято.

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#сша
#хамас
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