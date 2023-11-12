AT: Украина нанесла удар в спину США перед встречей Байдена с Си Цзиньпином

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Украина серьёзно подставила американского президента Джо Байдена перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. Неудачи ВСУ в ходе боевых действий заметно ослабляют позиции США.
Обозреватель назвал провал Украины в ходе боевых действий ударом по своему самому надежному заокеанскому союзнику и явным козырем китайского лидера против президента США в ходе их переговоров по вопросам, касающимся ситуации на Ближнем Востоке и Украине. Такая подножка от Киева случилась к тому же в очень неподходящий момент, говорится в публикации.
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Александр Бойцов