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Автор American Thinker Виктория Уайт Бергер заявила, что вмешательство США в вооруженный конфликт на территории Украины войдет в историю как несправедливая интервенция.
«Если продолжительное вмешательство базируется, в основном, на полускрытых амбициях политической элиты, то в истории она морально обречена стать несправедливой интервенцией», — говорится в публикации.
Бергер отметила, что у Соединенных Штатах была подобная ситуация во Вьетнаме. По мнению обозревателя, решения действующего американского лидера Джо Байдена о поддержке Киева привели ко многим односторонним военным, финансовым и политическим действиям.
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