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AT: Вмешательство США на Украину войдет в историю как несправедливая интервенция

13 сентября 2023, 04:33
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Автор American Thinker Виктория Уайт Бергер заявила, что вмешательство США в вооруженный конфликт на территории Украины войдет в историю как несправедливая интервенция.

«Если продолжительное вмешательство базируется, в основном, на полускрытых амбициях политической элиты, то в истории она морально обречена стать несправедливой интервенцией», — говорится в публикации.

Бергер отметила, что у Соединенных Штатах была подобная ситуация во Вьетнаме. По мнению обозревателя, решения действующего американского лидера Джо Байдена о поддержке Киева привели ко многим односторонним военным, финансовым и политическим действиям.

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#украина
#сша
#конфликт
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Захарова прокомментировала визит Ким Чен Ына в Россию
Представитель МИД Захарова: диалог России и КНДР вошел в доковидное русло
13 сентября 2023, 04:57

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объявила, что диалог между Пхеньяном и Москвой продолжается активно и входит в новое, более интенсивное русло, передает ТАСС.
Она дала этот комментарий в связи с визитом лидера Северной Кореи, Ким Чен Ына, в Россию. Захарова подчеркнула, что взаимодействие с Северной Кореей сейчас развивается в неофициальном формате и находится на постоянной основе в ряде различных направлений.

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#захарова
#кндр
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В Ирландии обвинили двух украинцев в незаконной продаже сигарет
Donegallive: двух украинцев обвинили в незаконной продаже сигарет в Ирландии
13 сентября 2023, 04:52

Фото: iStock/Svetlanais

В Ирландии задержаны два украинских беженца, которых обвиняют в незаконной продаже сигарет, сообщает обозреватель Donegallive Крис МакНалти.
По информации МакНалти, инцидент произошел после того, как в полицию поступил звонок о двух мужчинах, которые предлагали сигареты на продажу из автомобиля на Пирс-роуд в городе Леттеркенни, что находится в графстве Донегол на севере Ирландии. Автомобиль был зарегистрирован на Украине.

Полиция успела зафиксировать процесс совершения сделки, и затем двое мужчин сели в автомобиль и покинули место происшествия. Позднее полиция остановила автомобиль и обнаружила большое количество сигарет.

Следователи проводят дальнейшие расследования данного случая, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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#полиция
#сигареты
#автомобиль
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#письма
#происшествия
#всу
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Погибли сотни тысяч: На Западе рассказали, кто отговорил Зеленского от мира
Журналист Боуз: План Бориса Джонсона по Украине привел к сотням тысяч смертей
13 сентября 2023, 03:13

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X написал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заставил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров с РФ.
«Когда мир на Украине был в пределах досягаемости и не было необходимости в гибели сотен тысяч украинских мужчин, Джонсон убедил Зеленского «бороться дальше» и отказаться от мирного плана. Ни он, ни богатая элита не умрут в окопах, которые он превратил в могилы», — говорится в публикации.

Боуз накануне отметил, что эксперты на Западе заблуждались в своих прогнозах о поражении российской стороны. По словам обозревателя, они недооценили Россию в военном и экономическом аспектах, а теперь "неохотно восхищаются" эффективностью ВС РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#вс рф
#пво
#украина
#мир
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Telegraph: Профсоюзы Британии отказались осудить СВО
Telegraph: Профсоюзы Британии отказались осудить СВО на Украине
13 сентября 2023, 02:44

Фото: iStock/IR_Stone

В Великобритании крупные профсоюзы не стали подписывать заявление с осуждением СВО на территории Украины. Об этом пишет The Daily Telegraph.
В ходе конференции Британского конгресса тред-юнионов в Ливерпуле было запланировано единогласное принятие заявления «Солидарность с Украиной». Однако FBU (Профсоюз пожарных бригад) выступил против такой инициативы, а RMT (Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз) при голосовании воздержался.

По словам представителя FBU Джейми Ньюэлл, он не поддерживает военную спецоперацию, но и не считает приемлемыми поставки Киеву британского оружия.

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#великобритания
#сво
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«Никто тебе ничего не должен»: В США отреагировали на новую жалобу Зеленского
Читатели Breitbart раскритиковали Зеленского после его новой жалобы
13 сентября 2023, 02:02

Читатели американского издания Breitbart негативно оценили высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что «Украина слишком долго ждала западное вооружение, что повлияло на провал контрнаступления».
«Против РФ не поможет никакое оружие. Заключите поскорее мир — хотя бы спасете побольше украинской молодежи», — написал комментатор с ником ex spook.

«Никто тебе ничего не должен, Зеленский, — ни оружия, ни денег. Может, пора уже попытаться найти общий язык с огромным соседом?», — призвал пользователь Eff Tupp.

«Уверен, Вашингтон посулил ему всякого. Они всегда так делают, а потом, когда ты уже не нужен, от тебя избавляются», — добавил CensoredNoLefty.

«Интересно, а бункер, как у Рейха, Байден ему выстроит?», — пошутил Dan Stansbury.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#оружие
#президент
#сво
#зеленский
#байден
#рф
#украина
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Венгрия не выдаст Украине военнообязанных беженцев
Вице-премьер: Венгрия не выдаст Украине военнообязанных беженцев и их данные
13 сентября 2023, 01:27

Фото: iStock/butenkow

Венгерский вице-премьер Жолт Шемьен подтвердил, что Венгрия не будет проводить проверки относительно военнообязанности украинских беженцев и не намерена передавать информацию о них Украине.
«Мы не проводим никакие проверки в отношении украинских беженцев, чтобы определить, являются ли они военнообязанными с украинской точки зрения или нет. Венгрия не будет выдавать их Украине. Каждый, кто прибывает в Венгрию из Украины, является свободным человеком и имеет право свободно решать, оставаться здесь, продолжить свой путь на Запад или, если так решит, вернуться назад», - цитирует Шемьена портал ATV.
Он также подчеркнул, что каждый украинский беженец находится в Венгрии в безопасности, и ни он, ни его личные данные не будут переданы.

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#болгария
#венгрия
#словакия
#запад
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Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией
Рёнхап: Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией
13 сентября 2023, 00:50

Фото: iStock/Stephen Anthony Rohan

Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что его поездка в Россию отражает приоритетное внимание, уделяемое КНДР развитию отношений с Москвой, передает агентство Рёнхап.
«Ким Чен Ын подчеркнул, что его визит в Россию четко демонстрирует, насколько важными для КНДР являются отношения с Россией», — отмечается в донесении южнокорейского агентства.
Этот визит лидера КНДР в Россию стал первым за последние четыре года, с предыдущего посещения в 2019 году. Он прибыл в Россию на своем бронепоезде.

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#отношения
#кндр
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В НАТО оценили шансы Армении на вступление в альянс
«Известия»: в НАТО опровергли возможное вступление Армении в альянс
13 сентября 2023, 00:37

Фото: iStock/sorsillo

Представитель НАТО прокомментировал заявление руководителя «Европейского комитета по расширению НАТО» Гюнтера Фелингера о приглашении Армении присоединиться к альянсу. Он подчеркнул, что Фелингер не имеет официального статуса в НАТО и его высказывания представляют собой его личные взгляды. Кроме того, «Европейский комитет по расширению НАТО» не является частью структуры альянса, цитируют Фелингера «Известия».
Собеседник также подчеркнул, что каждая страна-партнер НАТО самостоятельно определяет характер и уровень своих отношений с альянсом. Он также отметил, что до настоящего момента от Армении не поступило официального запроса о присоединении к НАТО. Альянс считает, что это не проблема, учитывая долгосрочное сотрудничество с другими странами-партнерами, которые не выражают желания присоединиться к военному блоку.

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#сша
#учения
#сотрудничество
#нато
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Rebelión: К Зеленскому пришло осознание, что изоляция Украины усиливается
13 сентября 2023, 00:24

Обозреватель Фабрицио Казари в своем материале для Rebelión заявил, что Украина вынуждена осознавать, что из-за роста призывов к началу переговоров и прекращению конфликта ее изоляция усиливается.
Казари отметил, что в итоговой декларации саммита G20 нет упоминания России, как страны-агрессора в отношении Украины, а также поддержки Киева в целом. Вместо этого в тексте содержится призыв к уважению территориальной целостности и национального суверенитета всех стран в целом.

По мнению автора, это говорит о расколе внутри «Группы двадцати» из-за украинского конфликта.

«Усиливающееся давление на Украину с целью начать переговоры и положить конец конфликту, в котором она не может выиграть, заставляет Киев теперь осознавать свою прогрессирующую изоляцию. Отсюда и истерика Зеленского, который определил все страны G20 в лагерь своих врагов», — говорится в публикации.

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#украина
#конфликт
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