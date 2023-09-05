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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководствам европейских стран с просьбой вернуть на родину украинцев призывного возраста. Об этом пишет Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
«Варшава уже спорит с Киевом, который пытается вернуть мужчин на родину. То же самое происходит и с Молдавией», — говорится в статье.
Автор также утверждает, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным и уже близится к своему завершению. Брайен уверен, что министра обороны Алексея Резникова сняли с должности именно з-за этого. Теперь вину за провал украинских военных можно возложить на него.
Напомним, накануне стало известно, что Польша уже начала выдавать украинских мужчин-беженцев призывного возраста.
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Элина Позднякова