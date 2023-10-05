Atlantic: Украина потеряла поддержку двух ключевых союзников

Обозреватель Петр Косицкий заявил, что Украина из-за ошибок киевских властей лишилась поддержки Польши и Словаки. Об этом пишет Atlantic.
«Выходной 30 сентября ознаменовал зловещий поворотный момент в международной поддержке Украины — не только в Вашингтоне, округ Колумбия, но и в двух некогда стойких сторонников в Восточной Европе», — говорится в публикации.
Журналист отметил, что победа на внеочередных выборах в парламент Словакии партии Smer под руководством Роберта Фицо, ранее критиковавшего помощь Киеву, стала для Украины серьёзной проблемой.
«Дни международной солидарности вокруг Украины сочтены», — заключил обозреватель.
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Диана Аванесян