Аварийность на дорогах Московской области за год снизилась на 8%

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Число ДТП в Подмосковье по итогам шести месяцев снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«С начала года зафиксировано 1649 аварий с погибшими и ранеными. По итогам шести месяцев число ДТП в Подмосковье снизилось на 8%. Количество раненых сократилось на 10%, хотя тяжесть последствий аварий остаётся высокой. Самые частые виды ДТП с погибшими – столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.По его словам, только за прошедшую неделю произошло семь столкновений и четыре аварии с пешеходами, в которых погибли 12 человек
В министерстве отметили, что предотвращать и снижать число дорожно-транспортных происшествий помогает нацпроект «Безопасные качественные дороги».
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Лора Луганская