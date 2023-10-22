Авиабаза в Ираке подверглась ракетному обстрелу, пишут СМИ

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Авиабаза Айн-аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.
Сообщается, что минимум один взрыв прогремел на самой базе.
Напомним, ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны. Премьер-министр отметил, что Ирак готов немедленно оказать всю необходимую помощь народу Палестины.
Ранее сообщалось о том, что в Днепропетровске прогремел взрыв. Подробности произошедшего пока не сообщают. Местные власти не прокомментировали ситуацию.
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Напомним, ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны. Премьер-министр отметил, что Ирак готов немедленно оказать всю необходимую помощь народу Палестины.
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Екатерина Коршунова