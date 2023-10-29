Авианосец ВМС США в Средиземном море направляется на Ближний Восток

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В Средиземном море замечен авианосец «Дуайт Эйзенхауэр».
Он направляется на Ближний Восток, пишет издание Stars and Stripes, ссылаясь на очевидцев и аналитиков.
Прибытие авианосца связано с усилиями США стабилизировать палестино-израильский конфликт. Также Вашингтон ставит задачу защитить американских военнослужащих в Сирии и Ираке.
Сообщалось, что американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря во вторник.
Глава CENTCOM, генерал Майкл Курилла подчеркнул, что прибытие авианосца призвано отправить мощный сигнал обеспечения стабильности и предотвращения потенциальных попыток экстремистски настроенных группировок или других игроков, действующих враждебно по отношению к Израилю, использовать текущую обстановку в своих интересах.
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«Вход «Эйзенхауэра» в Средиземное море был задокументирован наблюдателями за судами и аналитиками разведки с открытыми источниками в социальной сети X», –сказано в материале.
Сообщалось, что американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря во вторник.
Глава CENTCOM, генерал Майкл Курилла подчеркнул, что прибытие авианосца призвано отправить мощный сигнал обеспечения стабильности и предотвращения потенциальных попыток экстремистски настроенных группировок или других игроков, действующих враждебно по отношению к Израилю, использовать текущую обстановку в своих интересах.
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Мария Фирсова