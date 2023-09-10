Фото: РИА Новости/Константин_Михальчевский
Авиация и артиллерия группы «Центр» Вооружённых сил РФ нанесли огневое поражение штурмовым группам украинской бригады спецназначения «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Также российские военные отразили три попытки атак 63-й механизированной бригады ВСУ на краснолиманском направлении, а бомбардировочная авиация «Центра» нанесла три удара по двум командно-наблюдательным пунктам противника в районах Червоной Дибровы и Серебрянки. В результате атаки ВСУ потеряли до 50 солдат, боевую бронированную машину, пикап и беспилотник.
Российские военнослужащие продолжают выполнять специальные задачи по защите Донбасса в рамках СВО, объявленной 24 февраля прошлого года, президентом РФ Владимиром Путиным.
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* Запрещённая в России террористическая организация
Артем Путинцев