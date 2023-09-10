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Авиация и артиллерия ВС РФ нанесли огневое поражение по штурмовикам «Азова»*

10 сентября 2023, 06:29
Фото: РИА Новости/Константин_Михальчевский

Фото: РИА Новости/Константин_Михальчевский

Авиация и артиллерия группы «Центр» Вооружённых сил РФ нанесли огневое поражение штурмовым группам украинской бригады спецназначения «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.





Также российские военные отразили три попытки атак 63-й механизированной бригады ВСУ на краснолиманском направлении, а бомбардировочная авиация «Центра» нанесла три удара по двум командно-наблюдательным пунктам противника в районах Червоной Дибровы и Серебрянки. В результате атаки ВСУ потеряли до 50 солдат, боевую бронированную машину, пикап и беспилотник.

Российские военнослужащие продолжают выполнять специальные задачи по защите Донбасса в рамках СВО, объявленной 24 февраля прошлого года, президентом РФ Владимиром Путиным.

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* Запрещённая в России террористическая организация

#всу
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#вс рф
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РИА Новости: Польская оппозиция угрожает трибуналом президенту и премьеру
10 сентября 2023, 05:01

Фото: iStock/Velishchuk

Оппозиционная партия Польши «Гражданская платформа» заявила, что в случае своей победы на предстоящих парламентских выборах отдать под трибунал президента страны Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого. Об этом пишут РИА Новости.
Кроме того, согласно одному из пунктов её предвыборной программы, который носит название «Привлечение ответственности правительства PiS» (правящей партии страны «Право и справедливость») перед судом предстанут не только президент и премьер, но и глава Нацбанка Адам Глапиньский, министр культуры Петр Глиньский,  а также другие высокопоставленные чиновники.

По словам оппозиционеров, они направят в прокуратуру Польши требование о привлечении к уголовной ответственности представителей госструктур, пойманных на коррупции и других экономических преступлениях.

Парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. По данным прошедших соцопросов, «Гражданская платформа» отстает по рейтингу от «Права и справедливости» примерно на десять процентов.

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Полковник Дуглас Макгрегор: Россия не собирается захватывать Европу
10 сентября 2023, 03:53

Фото: iStock/ffikretow

Планы России захватить Европу так же беспочвенны, как и страх высадки Вьетконга в США в ходе Вьетнамской войны. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор
«Президент США Линдон Джонсон, генерал Уэстморленд и другие говорили, что если мы не будем сражаться с Вьетконгом и северными вьетнамцами во Вьетнаме, то нам придется с ними сражаться в Лос-Анджелесе и Чикаго», — отметил полковник в эфире своего YouTube-канала, вспомнив свою учебу в военной академии в Вест-Пойнте.

Макгрегор заявил, что теперь власти Соединённых Штатов приводят те же самые аргументы, когда говорят, что единственный способ помешать России захватить всю Европу — это остановить её специальную военную операцию на Украине.

«Американцы должны наконец проснуться и осознать, что им лгут», — подытожил Макгрегор.

Ранее полковник сообщил, что судьба Украины уже предрешена, а Россия выбрала выжидательную тактику в надежде на крах экономики Евросоюза. По его мнению, перед европейцами сейчас стоит проблема как рецессии в экономике, так и приближения зимы, поскольку вопрос нефти и газа остается достаточно серьезным.

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#россия
#европа
#сша
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Министр обороны Украины Умеров сообщил о появлении должности военного омбудсмена
10 сентября 2023, 02:48

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о введении должности военного омбудсмена, который будет заниматься военными потребностями народа и Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Украинская правда».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Рустему Умерову разработать «новую философию отношения» к солдатам ВСУ. О своем поручении Зеленский сообщил в телеграм-канале.

Украинский лидер утверждает, что люди — это не «расходный материал». Зеленский также поручил Умерову сократить число бюрократических процедур, уделить внимание вопросам тренировок солдат, медицинского обеспечения, общения с семьями военных.

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#украина
#оборона
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Sky News: Борис Джонсон стал почетным доктором университета во Львове
09 сентября 2023, 23:56

Фото: Пресс-служба премьер-министра Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко во время своего визита на Украину, сообщил в субботу телеканал Sky News.
Как поясняет телеканал, звание Doctor Honoris Causa университет присуждает «на основании заслуг соискателя», даже если его деятельность вообще никак не относилась к учебному заведению



Sky News также показал кадры с церемонии награждения, на которых Борис Джонсон был в чёрном плаще и шляпе.

В пятницу, 8 сентября, британский экс-премьер прибыл в Киев, где провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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#университет
#киев
#львов
#великобритания
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Ватикан опроверг сообщения о российском финансировании
Ватиканский банк: заявления Подоляка не соответствуют действительности
09 сентября 2023, 21:33

Фото: iStock/fabiomax

Ватиканский банк, именуемый Институтом религиозных дел (lor), заявил, что не финансируется Россией. Об этом сообщает служба печати Святого престола.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу «24 канал» заявил, что папа Римский Франциск имеет пророссийскую позицию, поэтому Ватикан не должен участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Кроме того, он высказал мнение о том, что Россия инвестирует средства в банк Ватикана.

Ватиканский банк, в свою очередь, опроверг эту информацию, заявив, что в его фонде нет российских денег, а также не совершаются инвестиции в рублях.

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#россия
#банк
#инвестиции
#папа римский
#украина
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Румыния вновь подозревает Россию в совершении атак БПЛА
Президент Румынии Йоханнис сообщил Столтенбергу о новых обломках БПЛА
09 сентября 2023, 21:15

Фото: iStock/aapsky

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о новых обломках беспилотника, найденных на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба лидера государства.
Ранее, в среду, 6 сентября, министр обороны Румынии Анджел Тылвару заявил, что были обнаружены обломки некоего объекта, по всей видимости, беспилотника. Он подчеркнул, что они не представляют опасности. После этого инцидента генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не владеет информацией о «преднамеренной атаке России». 

В субботу, 9 сентября, минобороны Румынии вновь заявило о найденных обломках. Уточняется, что они похожи на российские беспилотники, а также являются новой находкой, а не частью ранее найденных обломков. 

Президент Румынии назвал это нарушением суверенного воздушного пространства государства российской стороной. А Столтенберг, в свою очередь, выразил полную солидарность с Румынией.

Ранее также сообщалось, что НАТО выделила государству истребители F-16 для защиты своего воздушного пространства от возможного вторжения российских пилотируемых и беспилотных летательных объектов. 

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#нато
#бпла
#президент
#минобороны
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Зампред Общественной палаты МО Юденич рассказала о нарушениях на избирательных участках
Юденич: на избирательных участках в МО 9 сентября не обнаружено нарушений
09 сентября 2023, 20:30

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

За сегодняшний день в правоохранительные органы не поступило ни одного заявления о нарушениях на избирательных участках Подмосковья. Об этом заявила зампред Общественной палаты Московской области, зампред Совета по правам человека при губернаторе региона Марина Юденич.
При этом, она отметила, что были зафиксированы два случая. Первый произошёл на избирательном участке в Долгопрудном. Утром, 9 сентября, наблюдатель пришёл на место проведения выборов и якобы обнаружил нарушения в печати на урне. Вместо того, чтобы подать заявление в полицию, он опубликовал пост в соцсети. Приехавшие на место члены мониторинговой группы не обнаружили никаких нарушений.

Вторая ситуация произошла в Мытищах, где якобы проголосовали два человека с московской пропиской, то есть, не имеющие права участвовать в подмосковных выборах. Также прибывшая на место мониторинговая группа опровергла эту информацию. 

В итоге, по словам Юденич, заявлений в полицию за сегодняшний день не поступало, а все зафиксированные случаи нарушений оказались опровергнуты.

Кроме того, Юденич обратилась к избирателям. Она подчеркнула, что необходимо сразу подавать заявление в полицию, а не размещать посты в соцсетях или иным образом информировать граждан о том, что на участке произошло нарушение. Она отметила, что это касается как нарушений прав в отношении конкретного избирателя, так и нарушение закона уже самими избирателями.

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#избирком
#подмосковье
#нарушения
#выборы
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Глава Одинцовского округа Иванов проголосовал на выборах губернатора Подмосковья
09 сентября 2023, 19:46

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Руководитель Одинцовского городского округа Андрей Иванов принял участие в выборах губернатора Московской области. Глава муниципального образования проголосовал на избирательном участке № 3949 в филиале культурно-досугового центра «Барвиха».
Опустив в урну свой бюллетень, Андрей Иванов заметил, что жители Подмосковья в настоящий момент определяют свое будущее на ближайшие пять лет. Глава одинцовской администрации пообщался с членами участковой избирательной комиссии, поблагодарил их за четкую и квалифицированную работу. Своих сограждан он призвал активнее посещать избирательные участки, напомнив, что тем, кто по какой-то причине не в состоянии туда прийти, может легко это сделать путем электронного голосования на портале Госуслуг.

Голосование на выборах  губернатора региона проходит в течение трех дней — с 8 по 10 сентября. На 15:00 второго дня выборов явка избирателей составляла более 33%. В заключительный день голосования на территории Одинцовского городского округа будут открыты 174 избирательных участка.

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#подмосковье
#голосование
#андрей иванов
#будущее
#жители
#онлайн
#явка
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Экс-разведчик США Риттер рассказал, когда исчезнет НАТО
Экс-разведчик США Риттер: НАТО осталось существовать 5-10 лет
09 сентября 2023, 19:33

Фото: iStock/Stas-Bejsov

НАТО просуществует не дольше ближайших 5-10 лет, поэтому заявления о единстве альянса недействительны. Об этом в ходе конференции Института Шиллера заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
По его словам, благополучие европейских членов НАТО не интересует США и Канаду. Если бы они стремились улучшить благополучие европейских государств, то никогда бы не сподвигли их отказаться от недорогостоящих энергоносителей из России.

По сути, в настоящее время альянс занимается исключительно распространением власти США в другие государства, что никак не влияет на безопасность Европы.

Риттер привёл пример, доказывающий отсутствие единства НАТО. Члены альянса постоянно опасаются, что Турция, входящая в него, при получении истребителей F-16, может применить их против ещё одного члена НАТО – Греции.

В заключение экс-разведчик США заявил, что альянсу сильно повезёт, если он продержится хотя бы ближайшие 10 лет.

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#нато
#прогноз
#сша
#безопасность
#европа
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