Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ применяют австралийские дроны для ударов по объектам в РФ. Соответствующая информация размещена на официальном сайте российского МИД.
Однако, несмотря на заверения компании-производителя аппаратов, военнослужащие Украины используют дроны для нанесения ударов по территории России. Дипломат отметила, что киевские власти применяют любые средства для эскалации конфликта и его дальнейшего затягивания.
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Анастасия Крестьянова