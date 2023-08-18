Австралия дала обещание не размещать на своей территории ядерное оружие

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Глава Минобороны Ричард Марлз заверил, что Австралия никогда не станет размещать у себя ядерное оружие.
ТАСС пишет, что, по его словам Марлза, планы властей Австралии построить атомный подводный флот «вызывают острую реакцию» у мирового сообщества.
Но Марлз уверил, что государство намерено и дальше следовать Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
По мнению американских военных, Пекин, Москва, Пхеньян и Тегеран всё ещё обладают необходимым уровнем знаний и технологий, чтобы разрабатывать традиционные токсины и прочие вещества.
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Но Марлз уверил, что государство намерено и дальше следовать Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
«Мы никогда не будем размещать ядерное оружие на наших берегах», — Сказал Ричард Марлз.Ранее Пентагон обвинил ряд стран, в числе которых, в частности, Россия, Китай, КНДР и Иран, в том, что они продолжают программы по разработке биологического оружия. При этом никакой доказательной базы для подобных утверждений в докладе Пентагона не приводится.
По мнению американских военных, Пекин, Москва, Пхеньян и Тегеран всё ещё обладают необходимым уровнем знаний и технологий, чтобы разрабатывать традиционные токсины и прочие вещества.
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Мария Фирсова