Австралия объявила о введении санкций в отношении российских и белорусских граждан и организаций

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Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг объявила о введении новых санкций в отношении 35 российских организаций, а также 10 граждан России и Белоруссии. По словам политика, они включены в этот список из-за прямой или косвенной поддержки вторжения на Украину.
С марта 2014 года австралийские власти уже более 25 раз объявляли о введении антироссийских ограничений. За это время в санкционные списки Канберры попали более 1,1 тысяч граждан России и более 300 российских предприятий. Торговые отношения с РФ полностью прекращены, активы лиц, попавших в черный список, заморожены, а национальным организациям запрещено сотрудничать с компаниями, попавшими под санкции.
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Александр Бойцов