Австралия планирует лишить РФ отвёрток

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Австралия запрещает поставки отверток в РФ.
В рамках нового пакета санкций Австралия вводит запрет на экспорт в РФ отверток, пишет издание Mercury.
Также под запрет попали поставки инструментов, которые используют для работы с металлом, и инструментов для бурения. В пакет вошли инструменты, которые необходимы для фрезерования, для завинчивания винтов на крышках ядерных реакторов.
Ограничения будут распространятся на телевизоры и звукозаписывающие устройства. Новый пакет санкций подписала министр иностранных дел страны Пенни Вонг 25 октября.
Ранее была названа причина успешного обхода Россией санкций. Европейский союз и Соединенные Штаты предпочитают избегать конфронтации со своими партнерами и почти не препятствуют параллельному импорту в Россию. Такой аспект был отмечен в статье австрийского издания Profil.
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Также под запрет попали поставки инструментов, которые используют для работы с металлом, и инструментов для бурения. В пакет вошли инструменты, которые необходимы для фрезерования, для завинчивания винтов на крышках ядерных реакторов.
Ранее была названа причина успешного обхода Россией санкций. Европейский союз и Соединенные Штаты предпочитают избегать конфронтации со своими партнерами и почти не препятствуют параллельному импорту в Россию. Такой аспект был отмечен в статье австрийского издания Profil.
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Мария Фирсова