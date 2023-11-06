Австралия ввела новый пакет экспортных санкций в отношении РФ

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Австралия объявила о новых санкциях в отношении РФ, запретив поставку некоторых товаров в Москву из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо австралийского МВД.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что общие потери стран Евросоюза в результате введения экономических санкций против России составляют около полутора миллиардов долларов.
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