Австрия приняла меры по защите российских учреждений после 24 июня

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Глава МИД заявил, Вена после 24 июня приняла меры по защите российских и украинских учреждений
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сообщил, что после попытки мятежа в России правительство Австрии приняло ряд мер для защиты представительств Украины и России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ORF.
Шалленберг отметил, что при таких событиях, как попытка мятежа в другом крупном государстве, в интересах Австрии обеспечить «безопасность и покой».
Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Причиной стали заявления Пригожина о том, что ВС РФ якобы ударили по лагерям ЧВК.
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Шалленберг отметил, что при таких событиях, как попытка мятежа в другом крупном государстве, в интересах Австрии обеспечить «безопасность и покой».
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Екатерина Коршунова