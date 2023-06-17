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«Абсолютно правильная реакция! Такой фашистский альянс как НАТО непредсказуем и его нужно хорошо сдерживать. Преступников из Брюсселя можно и нужно держать под контролем», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Если Соединенные Штаты и Евросоюз так переживают за ядерное разоружение, то пусть начнут с себя», - подытожил третий.
Напомним, ранее в Exxpress заявили, что главной проблемой Запада стало активное производство военной техники в России, в том числе танков Т-90М. Австрийцы также заметили, что Запад надеялся сломить военную промышленность РФ с помощью санкций, однако, серьезно просчитался.
Ранее «Радио 1» сообщало, что обозреватели Иэн Марлоу и Наталья Дроздяк написали в издании Bloomberg, зачем страны Североатлантического альянса собираются отправить Киеву поддержанные истребители F-16. Журналисты напомнили, что партии новых самолетов не успеют прибыть на Украину, чтобы помочь ВСУ в контрнаступлении.