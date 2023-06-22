Австрийцы высмеяли заявление ЕС о конфискации российских активов в пользу Украины

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«Хотел бы я посмотреть на судебного пристава, взыскивающего деньги с Путина! Помните: у России есть ядерное оружие. Украина может винить только себя!», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Украина все равно скоро будет частью России. Тогда, по логике вещей, платят россияне. Все остальное иллюзорно», - подытожил третий.
Напомним, спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко написала статью для «Парламентской газеты», приуроченную ко Дню памяти и скорби, в которой призвала не допустить повторения трагедии Великой Отечественной войны. По ее словам, Запад отказывается обращать внимание на явную связь тех ужасов, который творили нацисты в фашистской Германии и того, что в наше время происходит на Украине.
Ранее «Радио 1» сообщало, что немецкие пользователи Twitter раскритиковали слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что помогать Украине бороться с России – в интересах Германии. «Вы лучше сначала подумайте о мирном договоре - это ваша работа», - заявили немцы.