Axios: Байден рассердился на помощников, которые извинялись за его слова о Путине

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден рассердился на своих помощников, которые извинялись за его слова о российском лидере Владимире Путине. Об этом пишет автор книги «Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки» Франклин Фойер, сообщает американское издание Axios.
«Он знал, что ошибся, но злился на своих помощников за созданное ими впечатление, что им пришлось за ним убирать. Вместо того чтобы дать ему самому нести ответственность за неудачу, с ним обращались как с ребенком», — цитирует издание слова Фойера.
Джо Байден в марте 2022 года заявил, что такой человек, как Владимир Путин, не может руководить в Российской Федерацией. На это помощники американского лидер дали комментарии, что Байден не хотел ухудшать отношения с Москвой, а всего лишь сымпровизировал.
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