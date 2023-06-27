Axios: Блинкен разослал телеграмму с запретом комментировать мятеж в России

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По сведениям издания, госсекретарь хотел получить гарантию того, что Соединенные Штаты не будут выглядеть причастными к произошедшему
Госсекретарь США Энтони Блинкен вечером 23 июня разослал сотрудникам американского внешнеполитического ведомства по всему миру срочную телеграмму, запрещающую комментировать попытку мятежа ЧВК «Вагнер» в России. Об этом сообщил в понедельник портал Axios.
Таким образом, подчеркивает издание, госсекретарь хотел получить гарантию, что ни один американский дипломат своими высказываниями не создаст впечатление причастности США к произошедшему в России. Другой же собеседник Axios из Госдепартамента изложил версию о том, что Блинкен хотел, чтобы американские чиновники сначала дождались более подробной картины происходящего,а уже потом начали ее комментировать.
Ранее Энтони Блинкен заявил, что администрация американского президента внимательно следит за развитием ситуации вокруг ЧВК «Вагнер».
Таким образом, подчеркивает издание, госсекретарь хотел получить гарантию, что ни один американский дипломат своими высказываниями не создаст впечатление причастности США к произошедшему в России. Другой же собеседник Axios из Госдепартамента изложил версию о том, что Блинкен хотел, чтобы американские чиновники сначала дождались более подробной картины происходящего,а уже потом начали ее комментировать.
Артем Путинцев