Axios: Конгрессмен Скализ отозвал свою кандидатуру на пост спикера

Фото: iStock/rarrarorro
Конгрессмен Стивен Скализ отозвал свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщил портал Axios.
По информации портала, Скализ принял решение выйти из сложной и потенциально многодневной предвыборной гонки за кресло спикера на фоне того, что группа однопартийцев отказывается поддержать его кандидатуру на предстоящем голосовании.
Стив Скализ представляет в Конгрессе штат Луизиана. Его выдвижение на пост спикера палаты представителей поддержали 113 законодателей. За представителя штата Огайо Джима Джордана, сторонника бывшего президента Дональда Трампа проголосовали, в свою очередь, 99 конгрессменов.
Интересно, что 58-летний Скализ также имеет довольно близкое отношение к Трампу. 14 июня 2017 года он был ранен террористом, выступавшим против тогдашнего главы Белого дома и несколько месяцев серьезно лечился.
Место спикера Палаты представителей стало вакантным после того, как впервые в американской истории предыдущий смикер, республиканец Кевин Маккарти, был отправлен в отставку своими же однопартийцами. При этом Маккарти не собирается покидать конгресс, и намерен работать до конца своего текущего срока, после чего планирует баллотироваться на следующий срок.
Читайте также:
The Hill: Лидер республиканцев Стив Скализ выдвинут на пост спикера палаты представителей
Отстраненный Маккарти не планирует уходить из конгресса
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти смещен со своего поста
«По-прежнему есть некоторые люди, которые преследуют собственные интересы», — так объяснил своё решение нынешний лидер республиканского большинства в нижней палате американского Конгресса.
Интересно, что 58-летний Скализ также имеет довольно близкое отношение к Трампу. 14 июня 2017 года он был ранен террористом, выступавшим против тогдашнего главы Белого дома и несколько месяцев серьезно лечился.
Место спикера Палаты представителей стало вакантным после того, как впервые в американской истории предыдущий смикер, республиканец Кевин Маккарти, был отправлен в отставку своими же однопартийцами. При этом Маккарти не собирается покидать конгресс, и намерен работать до конца своего текущего срока, после чего планирует баллотироваться на следующий срок.
Читайте также:
The Hill: Лидер республиканцев Стив Скализ выдвинут на пост спикера палаты представителей
Отстраненный Маккарти не планирует уходить из конгресса
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти смещен со своего поста
Артем Путинцев