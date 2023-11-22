Axios: Правительство Израиля одобрило сделку по освобождению заложников

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Правительство Израиля одобрило сделку с движением ХАМАС по освобождению нескольких десятков заложников. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
В рамках сделки с ХАМАС будут освобождены 50 заложников в течение четырёх дней, первыми отпустят женщин и детей. После освобождения всех намеченных лиц гуманитарная пауза закончится, и боевые действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут продолжены.
Официальный Тель-Авив в течение 24 часов опубликует имена заключенных, подлежащих освобождению в рамках сделки с ХАМАС, чтобы израильтяне могли обжаловать это решение.
Как ранее объяснял журналистам советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, процесс должен быть одобрен военным кабинетом, правительством и Высшим судом справедливости страны.
Власти Израиля готовятся принять «тяжелое, но правильное решение» по сделке об освобождении части заложников ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью израильскому изданию Haaretz. Он не стал раскрывать условия соглашения, которое предстоит утвердить, но отметил, что даже временное прекращение огня не отменит военные планы Израиля в секторе Газа.
Глава правительства еврейского государства подчеркнул, что «война продолжается и будет продолжена», пока Израиль не уничтожит движение ХАМАС. По его словам, власти страны намерены создать ситуацию, при которой сектор Газа больше не будет представлять опасность.
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Официальный Тель-Авив в течение 24 часов опубликует имена заключенных, подлежащих освобождению в рамках сделки с ХАМАС, чтобы израильтяне могли обжаловать это решение.
Власти Израиля готовятся принять «тяжелое, но правильное решение» по сделке об освобождении части заложников ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью израильскому изданию Haaretz. Он не стал раскрывать условия соглашения, которое предстоит утвердить, но отметил, что даже временное прекращение огня не отменит военные планы Израиля в секторе Газа.
Глава правительства еврейского государства подчеркнул, что «война продолжается и будет продолжена», пока Израиль не уничтожит движение ХАМАС. По его словам, власти страны намерены создать ситуацию, при которой сектор Газа больше не будет представлять опасность.
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Артем Путинцев