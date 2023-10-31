Axios: С 27 октября в сектор Газа вошли более 20 тысяч израильских солдат

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27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении наземных операций в секторе Газа. С тех пор на территорию анклава вошли по меньшей мере 20 тысяч израильских военнослужащих — это бронетанковая и пехотная дивизии.
В частности, израильские военные атаковали форпост палестинского сопротивления в северной части анклава. Им удалось уничтожить установки для пуска ракет, наблюдательные посты, а также захватить большое количество оружия и боеприпасов.
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Александр Бойцов