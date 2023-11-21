Азаров: У США не было сомнений в победе России с самого начала

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Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что США с самого начала не рассчитывали на поражение России в конфликте с Украиной.
«Мне много приходилось работать с американцами. И я среди них дураков не заметил. Есть там люди средних способностей. Но вот с дураками я не пересекался. Поэтому я думаю, что в реальности у США с самого начала не было никаких сомнений: ни о каком поражении России в этом конфликте и речи быть не может», — отметил в беседе с «Царьградом» Азаров.
По его мнению, целью Вашингтона было втягивание Москвы в затяжной длительный конфликт для нанесения ей тяжёлого ущерба.
«У них была одна цель — свергнуть правительство, которое придерживалось здравого смысла. У них была цель свергнуть это правительство и привести такое руководство, которое бы начало военный конфликт с Россией. Это и произошло, цель «майдана» достигнута. В конечном итоге Украина ввязалась в убийственный для неё кровавый конфликт с Россией», — пояснил в беседе с RT Азаров.
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