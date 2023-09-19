Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе

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Азербайджан объявил о начале контртеррористической операции локального характера с целью восстановления конституционного строя. Об этом сообщает Минобороны республики.
По информации Минобороны Азербайджана, военнослужащие Армении применяют радиопомехи против самолетов с гражданскими людьми на борту. Сбои происходят в системах тех самолетов, рейсы которых проходят через воздушное пространство Азербайджана.
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Анастасия Крестьянова