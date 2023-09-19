Радио1
Главная / Новости / Политика/ Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе

Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе

19 сентября 2023, 12:35
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Азербайджан объявил о начале контртеррористической операции локального характера с целью восстановления конституционного строя. Об этом сообщает Минобороны республики.

Ведомство отметило, что удары по гражданским объектам наносится не будут. Целью армии станут военные структуры.

По информации Минобороны Азербайджана, военнослужащие Армении применяют радиопомехи против самолетов с гражданскими людьми на борту. Сбои происходят в системах тех самолетов, рейсы которых проходят через воздушное пространство Азербайджана.

Читайте также:

Историк Долгов рассказал, как исход СВО скажется на положении России на Южном Кавказе

Пашинян: Политический вектор Армении остается неизменным

МИД Армении: Ереван начал с Москвой консультации по Римскому статуту МУС

#военные
#консультации
#рейсы
#сво
#минобороны
Читайте нас в
Пентагон отправил Украине новые смертоносные танки
Глава Пентагона Остин анонсировал передачу Киеву более 10 танков Abrams
19 сентября 2023, 13:02

Фото: iStock/Dmitry Andreev

В ближайшее время Украина получит танки Abrams. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
Во время своего выступления на заседании контактной группы по Украине, глава оборонного ведомства США сообщил, что танки, которые были обещаны Киеву, поступят на его территорию в ближайшее время. Остин также отметил, что США выделили Украине финансовую помощь в размере двух млрд долларов. 

По словам главы Пентагона, ​первая поставка боевых машин включит в себя около десятка танков, затем будут направлены следующие. 
 
Читайте также: 
 
Стало известно, как проявили себя подготовленные НАТО бойцы ВСУ

В Пентагоне заявили, что контрнаступление не поможет Киеву достичь своих целей

Полковник Макгрегор: Западная разведка помогает ВСУ наносить ракетные удары

#сша
#помощь
#танки
#нато
#всу
#разведка
#контрнаступление
Читайте нас в
МИД РФ предсказал судьбу издевавшихся над российскими пленными
Захарова: РФ привлечет ВСУ к уголовной ответственности за издевательства
19 сентября 2023, 12:54

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Россия привлечет к уголовной ответственности военнослужащих Украины в том случае, если подтвердятся факты их издевательств над российскими военнопленными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.
По ее словам, несколько дней назад в интернете распространились кадры, на которых видно, как бойцы ВСУ гонят в сторону минного поля двух пленных. Напомним, военные были одеты в форму ВС РФ. 
 
Спустя некоторое время, один из представителей ВСУ открыл огонь в их сторону, а уже после этого был слышен и виден мощный взрыв. 

Читайте также:
 
В Госдуме раскрыли влияние танков Abrams на ход СВО

Стало известно, как проявили себя подготовленные НАТО бойцы ВСУ

BZ: Европа может начать войну с Россией из-за Украины
#военные
#нато
#всу
#вс рф
Читайте нас в
Эстония не примет 3,6 тысячи высылаемых из Латвии россиян
19 сентября 2023, 12:26

Фото: iStock/Racide

Глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс заявил, что страна будет внимательно следить за тем, чтобы никто из россиян, которым выдано предписание покинуть Латвию, не оказался в Эстонии. Об этом он сообщил в ходе своего выступления в парламенте.
По его словам, соответствующее предписание было выдано россиянам для того, чтобы они вернулись к себе в страну, а не переместились в какое-либо другое государство. Ляэнеметс отметил, что Эстония точно не примет граждан России на своей территории, а о том, как будет разбираться с ними Латвия – не известно. 
 
Отмечается, что речь идет о 3,6 тысячи российских граждан, которые проживают на территории Латвии. 

Читайте также: 

Франция отказалась запрещать въезд машинам с российскими номерами

Глава МВД Эстонии рассказал, что будет с российскими авто, уже находящимися в стране

Эстонская таможня развернула первый российский автомобиль после запрета ЕК


#таможня
#мвд
#автомобиль
#государство
#латвия
#эстония
#ек
Читайте нас в
Эрдоган сделал неожиданное заявление о Крыме и Путине
Президент Турции Эрдоган заявил, что Путин не уйдет из Крыма
19 сентября 2023, 12:13

Фото: istockphoto / 9parusnikov

Россия не уйдет из Крыма, считает лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с телеканалом PBS.
По словам Эрдогана, он уже обсуждал эту тему с президентом России, но переговоры не привели к определенному результату. 

Ранее президент Турции заявил, что конфликт на Украине будет долгим. Он отметил, что президент России Владимир Путин стремиться как можно скорее завершить конфликт с Украиной. 

Также, Эрдоган поделился с американскими журанлистами, что Анкара не видит необходимости в поддержке со стороны стран Евросоюза.

Читайте также: 

Эрдоган резко ответил американской журналистке из-за попыток его перебить. 

СМИ: Киев хотел бы отказаться от Starlink Маска, но не может. 

На Западе Зеленскому преподали важный урок. 
#конфликт
#владимир путин
#президент
#сми
#маска
#киев
#переговоры
#турция
#крым
Читайте нас в
Эрдоган резко ответил американской журналистке из-за попыток его перебить
19 сентября 2023, 11:51

Фото: istock / Caiaimage/Tom Merton

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко ответил журналистке американского телеканала Public Broadcasting Service Амне Наваз во время попытки перебить его.

Амна Наваз пыталась перебить главу Турции во время его ответа на вопрос о правозащитнике Османе Кавале, который приговорен к пожизненному заключению.
«Вы не имеете права перебивать. Вы будете уважать, вы будете уважать решение судебных органов», — ответил турецкий лидер.

Президент Турции все же ответил, что в правовом государстве решения принимает судебная власть, а Турция и является правовым государством.  Также он напомнил журналистке, что человек, про которого она говорит, финансировал протесты в стране. 

Напомним, что турецкий общественный деятель, правозащитник и основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Осман Кавала судим за попытку госпереворота в 2016 году. 

Читайте также: 

Эрдоган заявил, что конфликт на Украине будет долгим и закончится нескоро

Эрдоган допустил, что Турция может «пойти разными путями с ЕС»

Эрдоган призвал ослабить санкции против России

#президент
#реджеп тайип эрдоган
#журналистика
Читайте нас в
СМИ: Киев хотел бы отказаться от Starlink Маска, но не может
Pais: Киев ищет альтернативу Starlink, но отказаться от сети Маска пока не может
19 сентября 2023, 10:06

Фото: iStock/AdrianHancu

Украина ищет альтернативы спутниковой сети Starlink предпринимателя Илона Маска и они у него есть, однако Киев признает, что отказаться от услуг компании Маска невозможно. Об этом сообщает Pais.
По данным издания, если спутниковая сеть Starlink перестанет работать, то украинская оборона Украины потерпит крах. Сообщается, что Киев надеется на то, что американское правительство гарантирует, что SpaceX «не оставит их в беде».

Напомним, ранее сообщалось, что бизнесмен из США Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после отказа украинского президента Владимира Зеленского от плана предпринимателя по мирному урегулированию конфликта на Украине. В какой-то момент спутник перестал работать и ВСУ остались без связи в самый неподходящий момент, когда подразделения украинских военнослужащих находились на линии боевого соприкосновения. 

Читайте также:

Маск наказал ВСУ, отключив Starlink после выпада Зеленского

Раскрыта причина, по которой Маск сорвал атаку Киева на флот РФ

Маск продаст Пентагону часть Starlink, работающую на Украине

#сша
#спутник
#правительство
#флот
#оборона
#бизнесмен
#всу
#киев
#илон маск
Читайте нас в
Президент Ирана Раиси выступил против боев на Украине и предложил посредничество
19 сентября 2023, 09:57

Фото: iStock/Rainer Puster

Президент Ирана Эбрагим Раиси выступил против конфликта на Украине и предложил посредничество Тегерана в переговорах РФ и Украины, передает Newsweek.
По мнению Раиси, Вашингтон в украинском конфликте занимает дестабилизирующую роль, так как поставляет Киеву вооружение. Президент Ирана крайне удивлен рвению США продавать военную технику и получать с этих продаж прибыль, вместо того, чтобы «энергично выходить на арену, чтобы способствовать прекращению боевых действий и способствовать миру».

Напомним, ранее официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи заявил, что власти Ирана приветствуют любые инициативы, направленные на политическое урегулирование конфликта на Украине.

Читайте также:

Иран заявил о намерении сотрудничать с РФ по бартеру

Иран поддержал мирные инициативы по Украине

Посол Израиля объяснил, почему страна не снабжает Украину оружием
#сша
#президент
#мид
#вооружение
#иран
#рф
#украина
#конфликт
Читайте нас в
«Отвалите»: В Америке признали провал действий НАТО из-за России
Экономист Сакс: Конфликт на Украине свидетельствует об ослаблениях позиций США
19 сентября 2023, 09:31

Фото: istock / Aquir

Россия резко ответила на провокационную политику США по расширению НАТО. Такое заявление сделал Американский экономист и директор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу The Duran.

«Россия сейчас говорит Вашингтону «нет», и другие страны следуют ее примеру, говоря: «Отвалите. Нам не нужен мир, в котором господствуют Соединенные Штаты. Нам нужен многополярный мир», — заявил Джеффри Сакс.
По мнению эксперта, противостояние США и России выходит на новый уровень. Он отметил, что Штаты еще не осознают свое шаткое положение на мировой арене. Именно поэтому российско-украинский конфликт становится переломным моментом.

Как считает Сакс, ранее у США не было достойного конкурента (военные действия во Вьетнаме, Ираке, Сирии, Ливии, в Афганистане). Сейчас же у Америки появился достойный конкурент в лице России, заключил профессор.

​Читайте также: 

Эрдоган заявил, что конфликт на Украине будет долгим и закончится нескоро

Историк Долгов рассказал, как исход СВО скажется на положении России на Южном Кавказе

AP: В случае победы оппозиции Словакия прекратит помощь Украине

#сша
#россия
#конфликт
#страны
#заявление
Читайте нас в
Президент США Джо Байден назвал Владимира Путина диктатором
19 сентября 2023, 08:13

Фото: istock / donfiore

Президент США Джо Байден публично раскритиковал президента РФ Владимира Путина, назвав его диктатором. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
Во время мероприятия по сбору денег на президентскую кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке Джо Байден сказал журналистам, что станет на одну сторону «с таким диктатором, как Путин». Глава РФ ранее отвечал на высказывания в его сторону словами «кто как обзывается, тот так и называется». 

Нынешний президент США также добавил, что бывший президент Америки Дональд Трамп склоняется перед Россией.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что запуск процедуры импичмента преследует цель затормозить работу федерального правительства. 

Читайте также: 

Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 33 триллиона долларов

В США предрекли катастрофу в случае введения американских военных на Украину

«Он констатирует факт»: военкор Литовкин прокомментировал слова Маска о провале ВСУ


#сша
#президент
#дональд трамп
#путин
#рф
#джо
Читайте нас в
Достижения.рф