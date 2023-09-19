Азербайджан назвал условие прекращения огня

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Единственным путем к достижению мира станет вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана и роспуск режима в Степанакерте. Об этом заявило оборонное ведомство республики.
Для того, чтобы местные жители могли покинуть район ведения боевых действий, созданы коридоры.
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Анастасия Крестьянова