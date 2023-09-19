Азербайджан оценил возможность встречи с армянами Карабаха

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В администрации азербайджанского президента Ильхама Алиева заявили, что власти страны готовы провести встречу с представителями армянского населения Нагорного Карабаха.
В администрации президента Азербайджана сообщили о готовности к переговорам и встрече в Евлахе с населением.
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Анастасия Крестьянова