Азербайджан посчитал заявление МИД России о ситуации в Карабахе не соответствующим «союзническому взаимодействию»

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Пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана выпустила заявление, в котором ранее озвученная позиция МИД России по ситуации в Нагорном Карабахе названа «не соответствующей декларации о союзническом взаимодействии». Об этом пишет ТАСС.
«Заявление МИД РФ от 15 июня 2023 года вызывает недоумение и разочарование. Это заявление не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией и выступлениям президента РФ Владимира Путина, в которых поддерживаются территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, включая Карабахский регион», — сообщили в азербайджанском политическом ведомстве.По словам представителей МИД, официальный Баку предпринимает практические шаги, направленные на заключение армяно-азербайджанского мирного договора, при этом сохраняя приверженность трехсторонним договоренностям между Арменией, Азербайджаном и РФ. Однако, по мнению азербайджанской стороны, Ереван с первого дня подписания этих договоренностей отказывался выполнять многие из них, «а российская сторона не обеспечила полного выполнения заявления в рамках своих полномочий».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что у Баку нет территориальные претензий к Еревану. Глава Азербайджана считал, что у стран сейчас есть все возможности для мирного решения конфликта.
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Артем Путинцев