AzTV: Алиев растоптал по флаг Нагорного Карабаха

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха. Полотнище было расстелено на полу в бывшей администрации непризнанной республики.
Ранее Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Ханкенди (Степанакерт) — бывшей столице Нагорного Карабаха. До этого он участвовал в аналогичной церемонии на территории Сарсангского водохранилища в Тертерском районе и в городе Агдере (Мардакерт).
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Александр Бойцов