Радио1
Главная / Новости / Политика/ AzTV: Алиев растоптал по флаг Нагорного Карабаха

AzTV: Алиев растоптал по флаг Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха
16 октября 2023, 18:39
Фото: istockphoto/sameer chogale

Фото: istockphoto/sameer chogale

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха. Полотнище было расстелено на полу в бывшей администрации непризнанной республики.

Этот момент торжества азербайджанского лидера показал в своем эфире телеканал AzTV. На кадрах видео можно увидеть, как Алиев входит в здание под торжественную и бравурную музыку. Далее он идет по холлу, в середине которого на полу расстелен флаг Нагорного Карабаха. Президент наступает на полотнище, смотрит на него несколько секунд, а затем идет дальше по символу покоренной республики.

Ранее Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Ханкенди (Степанакерт) — бывшей столице Нагорного Карабаха. До этого он участвовал в аналогичной церемонии на территории Сарсангского водохранилища в Тертерском районе и в городе Агдере (Мардакерт).

Читайте также:

Алиев поднял азербайджанский флаг в Степанакерте

Российские миротворцы свернули восемь наблюдательных постов в Карабахе

Азербайджан раскрыл детали планов реинтеграции армян Карабаха
#флаг
#президент
#видео
#здание
#азербайджан
Читайте нас в
Спецкор Асламова: «Алиев уже говорит, что нужно забрать армянские анклавы»
16 октября 2023, 19:36

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Специальный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова объяснила взаимоотношения Армения и Азербайджана, отметив, что последний уже открыто заявляет о том, что претендует на армянские территории.
«В Армении произошла смена поколений: «Нам не нужна великая Армения, давайте торговать с Турцией, Азербайджаном, у нас заработает экономика, мы вольёмся в структуры ЕС». Армяне не понимают: когда ты сливаешь свою землю и соотечественников, рано или поздно тебе прилетит. Ильхам Алиев уже говорит, что нужно забрать армянские анклавы, Сюник и Зангезур, чтобы соединиться с Нахичеванью», — поделилась в беседе с Pravda.Ru Асламова.

Ранее сообщалось, что по информации из газеты Politico, Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможной опасности вторжения Азербайджана в Армению в ближайшем будущем в ходе беседы с небольшой группой американских законодателей.

Читайте также:

Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута МУС

В США рассказали о скором вторжении Азербайджана в Армению

Лавров надеется, что Пашинян сдержит своё слово о политическом курсе Армении
#армения
#азербайджан
#политика
#страны
Читайте нас в
Путин провел разговор с Нетаньяху
Haaretz: Путин и Нетаньяху провели разговор
16 октября 2023, 19:35

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин провел разговор с премьер-министром Израиля, Биньямином Нетаньяху, об этом сообщает Haaretz.
Ранее Путин поговорил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом об эскалации палестино-израильского конфликта. 

При этом, Путин однозначно выступил за возобновление процесса создания палестинского государства. По мнению представителей российского правительства, нынешняя эскалация в отношениях Палестины и Израиля вызвана застоем в вопросе создания свободного и суверенного государства Палестины.

Читайте также: 

Глава СБ Израиля Бар взял вину за непредотвращенную атаку на себя

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении главы общей разведки ХАМАС в секторе Газа

Нетаньяху пригрозил «Хезболлаху» и Ирану «жестким ответом» Израиля

 
#владимир путин
#израиль
#палестина
#россия
#президент
Читайте нас в
Глава СБ Израиля Бар взял вину за непредотвращенную атаку на себя
16 октября 2023, 19:14

Фото: iStock/butenkow

Директор Службы общей безопасности Израиля (контрразведка) Ронен Бар взял вину за пропущенную 7 октября атаку ХАМАС на Израиль лично на себя.
Информация об этом признании стала доступна изданию Ynet. В их распоряжении оказалось письмо Бара своим сотрудникам. 

«Как человек, который руководит организацией, (признаю): ответственность лежит на мне», - прокомментировал ситуацию Бар. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Читайте также: 

Путин выступил за возобновление процесса создания палестинского государства

Нетаньяху пригрозил «Хезболлаху» и Ирану «жестким ответом» Израиля

KAN: В Израиле утвердили четыре главные цели операции в секторе Газа
#израиль
#армия
#безопасность
#палестина
#хамас
Читайте нас в
В Саудовской Аравии раскрыли, как Путин смог переиграть Запад
Arab News: Путин указал на истинную причину войны в Израиле и переиграл Запад
16 октября 2023, 19:05

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин назвал истинную причину палестино-израильского конфликта, что привело его к статусу потенциального посредника между враждующими народами. Об этом в статье для Arab News сообщил эксперт по американо-арабским отношениям Дания Колейлат Хатиб.
Она отметила, что слова Путина о причине конфликта высоко оценила Лига арабских государств (ЛАГ). Ей официальный представитель Джамаль Рушди отметил, что Россия – единственная страна, занявшая рациональную позицию в сложившейся ситуации. 

Специалист отметила, что США не смогли заключить сделку, которая подойдёт для обеих сторон. Таким образом, им не удалось урегулировать конфликт, поэтому этим должен заняться кто-то другой. 

Читайте также:

Путин выступил за возобновление процесса создания палестинского государства

Путин обсудил палестино-израильский конфликт с ас-Сиси

В РФ выступили за мирное урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной
#владимир путин
#израиль
#палестина
#сша
#конфликт
Читайте нас в
Путин выступил за возобновление процесса создания палестинского государства
16 октября 2023, 18:59

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин выступил за возобновление процесса создания палестинского государства, об сообщили в пресс-службе Кремля.
Представители российского правительства отметили, что нынешняя эскалация в отношениях Палестины и Израиля вызвана застоем в вопросе создания свободного и суверенного государства Палестины. 

«В этом контексте Владимиром Путиным была вновь обозначена принципиальная позиция в пользу возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, которое предусматривало бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», - прокомментировали ситуацию представители пресс-службы. 

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия выступает за прекращения огня между Израилем и Палестиной и мирное урегулирование конфликта. По словам помощника главы РФ, результатом мирных переговоров должно стать создание суверенного государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое сможет существовать в мире с Израилем.

Читайте также: 

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении главы общей разведки ХАМАС в секторе Газа

Нетаньяху пригрозил «Хезболлаху» и Ирану «жестким ответом» Израиля

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин могут провести переговоры с формате тет-а-тет
#россия
#кремль
#владимир путин
#палестина
#израиль
#конфликт
Читайте нас в
В ЦАХАЛ заявили об уничтожении главы общей разведки ХАМАС в секторе Газа
16 октября 2023, 18:45

Фото: iStock/ffikretow

Армия Израиля заявила, что в секторе Газа в Хан-Юнисе ликвидирован глава общей разведки ХАМАС.
Пресс-служба опубликовала видео удара по зданию в секторе Газа, подписав его «Убийство главы общей разведки террористической организации ХАМАС в Хан-Юнисе». 

Ранее стало известно, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе будет отложена на несколько дней. The New York Times сообщает, что цель операции – ликвидация высшей политической и военной иерархии ХАМАС, в том числе лидера движения Яхьи Синвара, а также захват города Газа. Наземная операция Израиля должна стать крупнейшей со времён вторжения в Ливан в 2006 году.


Читайте также:

Католический патриарх Иерусалима предложил себя в обмен на детей-заложников

Израиль угрожает Палестине, Байден призвал уничтожить ХАМАС: последние новости конфликта

Израиль эвакуировал тысячи палестинцев на южную часть сектора Газа
#операции
#telegram
#новости
#байден
#служба
Читайте нас в
На выборах в Польше лидирует оппозиция
16 октября 2023, 18:41

Фото: iStock/delray77

В Варшаве подсчитали почти треть голосов и выяснили, что правящая партия набрала всего «Право и справедливость» около 40 %. При этом оппозиционная партия «Гражданская коалиция» во главе с экс-главой Европейского совета и бывшим премьер-министром Дональдом Туском, — 26,4% голосов. О грядущих изменениях в Польше пишет РИА Новости.
По данным exit poll, ПиС может потерять власть, так как оппозиционные партии вместе могут набрать свыше 50 %. Однако пока у союзников ГК еще недостаточно голосов, а значит, что у ПиС есть шансы сохранить за собой контроль над правительством.

Эксперты РИА Новости считают, что ПиС провалила избирательную кампанию, при этом а оппозиция постаралась максимально объединить сторонников.

Считается, что нынешние выборы являются самыми важными с конца 1990-х годов. При этом ПиС начала терять поддержку избирателей еще с весны. А оппозиция была уверена в своей победе.

РИА Новости пишет, что антироссийская политика в Польше не изменится. Однако и Украине ничего хорошего не светит. Варшава рано или поздно предъявит киевским властям требования для контроля за расходованием средств, которые выделяются Украине странами Евросоюза.

Читайте также:

«Мы проиграли»: В Польше заявили о подставе от Украины

Дональд Туск готов сформировать новое польское правительство

Партия «Право и Справедливость» лидирует на выборах в сейм Польши
#выборы
#политика
#власть
#контроль
#эксперты
Читайте нас в
Политолог Светов: Суверенитет РФ — гарантия того, что нас невозможно подавить
16 октября 2023, 17:46

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Политолог Юрий Светов заявил, что гарантия России обеспечивает тот факт, что ни одна страна не сможет совершить нападение на нашу страну.
Он отметил, что ожидания президента США Джо Байдена по поводу России оказались провальными, поскольку даже за последние несколько лет наша страна очень сильно изменилась и стала сильнее.

«Президент России постоянно подчеркивает, что учёные и инженеры должны слушать то, о чём говорят участники СВО, внимательно изучать их предложения по использованию оружия и боеприпасов. Мы приобрели опыт, который отсутствует у американцев. Суверенитет России — это гарантия того, что ни у США, ни у других стран не получится нас подавить. Мы ни на кого не рассчитываем и ни от кого не ждём помощи. Мы готовы сами себя защищать и имеем для этого достаточно возможностей», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

А военный политолог, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя слова Джо Байдена об объединении России и Европы для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, заявил, что все высказывания Байдена, в том числе, касающиеся и нашей страны, являются в каком-то смысле предвыборной гонкой.

«Но в данном случае идёт борьба за президентский портфель, а в этом президентском портфеле тоже есть технологии, которые обеспечивают победу», — сказал в беседе с «Царьградом» Кошкин.

Читайте также:

Медведев заявил, что деменция Байдена не позволит ему «подавить» Путина

Байдену рекомендовали вступить в БРИКС, чтобы спасти Америку

«Подавить Россию»: Байден рассказал о планах на второй президентский срок
#страны
#политолог
#байден
#россия
#политика
Читайте нас в
Ушаков предположил, что Путин и Си Цзиньпин могут обсудить ряд вопросов тет-а-тет
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин могут провести переговоры с формате тет-а-тет
16 октября 2023, 17:40

Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут обсудить ряд вопросов после участия в основных переговорах. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он уточнил, что переговоры сторон пройдут в два этапа 18 октября. Первый этап будет совместным с представителями других государств, принимающих участие в форуме «Один пояс, один путь», а второй пройдёт в узком составе. 

Ушаков предположил, что Путин и Си Цзиньпин могут продолжить общение вне рамок узкого состава, то есть, тет-а-тет. Это будет закрытый формат, поэтому обсуждаемые темы останутся в стороне от широких кругов общественности. 

Читайте также:

Ушаков раскрыл детали поездки Путина в Китай

РФ и КНР инвестируют в завод сельскохозяйственных культур в Красноярском крае

Помощник Путина рассказал, планируется ли встреча лидера с Байденом
#владимир путин
#китай
#россия
#встреча
#форум
Читайте нас в
Достижения.рф