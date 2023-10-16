AzTV: Алиев растоптал по флаг Нагорного Карабаха

В Варшаве подсчитали почти треть голосов и выяснили, что правящая партия набрала всего «Право и справедливость» около 40 %. При этом оппозиционная партия «Гражданская коалиция» во главе с экс-главой Европейского совета и бывшим премьер-министром Дональдом Туском, — 26,4% голосов. О грядущих изменениях в Польше пишет РИА Новости.