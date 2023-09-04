Бах отверг инициативу Украины по бойкоту Олимпийских игр

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве рассчитывают на разговор Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Рейтер.