Бах отверг инициативу Украины по бойкоту Олимпийских игр

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подверг критике инициативу Украины бойкотировать Олимпиаду. Его слова приводит CNBC-TV18.
Так, глава МОК прокомментировал инициативу украинской стороны, которая заявила, что в случае допуска Белоруссии или России к Олимпийским играм, страны-участники соревнований, должны будут бойкотировать турнир.
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Анастасия Крестьянова