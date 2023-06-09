Бах поблагодарил Макрона за заявление по допуску россиян на Олимпиаду

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Томас Бах выразил благодарность Макрону за поддержку автономии спорта и за его заявление на саммите G7 в Хиросиме, касающееся возможного участия спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаде в 2024 году, что согласуется с позицией МОК. Бах и Макрон также подтвердили, что Франция будет поддерживать любое решение МОК относительно участия этих спортсменов в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время, и обе стороны продолжат сотрудничать в этом направлении.
Ранее депутат Госдумы, первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил, что российским спортсменам необходимо бойкотировать Олимпиаду, поскольку любой торг с Международным олимпийским комитетом (МОК) неуместен, а выступление под белым флагом и без гимна — предательство страны.