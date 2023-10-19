Байден 19 октября выступит с обращением к нации по Израилю и Украине

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден выступит на тему СВО России на Украине и обострения палестино-израильского конфликта. Об этом пишет ТАСС.
Байден посвятит свою речь мерам, которые Соединённые Штаты принимают в ответ на «террористическую атаку ХАМАС против Израиля». Также президент США прокомментирует ход конфликта на территории Украины.
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