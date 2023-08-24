Байден анонсировал новые антироссийские санкции

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Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России. Соответствующая информация размещена на сайте Белого дома.
Байден также поздравил Украину с Днем независимости и заявил о намерении продолжать оказывать Киеву военную и финансовую помощь.
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