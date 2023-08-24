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Байден анонсировал новые антироссийские санкции

Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России
24 августа 2023, 14:06

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России. Соответствующая информация размещена на сайте Белого дома.

В заявлении президента США говорится, что о новых рестрикциях в отношении РФ будет объявлено в четверг. По его словам, Вашингтон таким образом намерен привлечь к ответственности тех, кто причастен к «принудительному» перемещению украинских детей.

Байден также поздравил Украину с Днем независимости и заявил о намерении продолжать оказывать Киеву военную и финансовую помощь.

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#рф
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Главе общества российско-армянского сотрудничества Кривопускову не дали пересечь границу с Арменией
24 августа 2023, 13:38

Фото: iStock/irgit

Главе Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктору Кривопускову отказали во въезде в страну, остановив его в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом ТАСС сообщил сам Кривопусков.
Сотрудники погранслужбы аэропорта заявили, что Кривопусков – «нежелательная персона для Армении». Его попросили отправиться обратно в Москву первым же рейсом. При этом, по его словам, официальный документ о запрете на пересечение границы предоставлен не был.

Ранее сообщалось, что въезд в Армению был также запрещён гендиректору и президенту издательского дома News Media Араму Габрелянову, первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину и главреду RT Маргарите Симоньян.

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#армения
#россия
#граница
#запрет
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Норвегия приняла решение о поставках Украине истребителей F-16
24 августа 2023, 13:24

Фото: iStock/Airubon

Норвегия поставит Украине американские истребители F-16. Об этом сообщил местный телеканал TV2.
Уточняется, что Норвегия станет третьей страной, после Нидерландов и Дании, которая предоставит ВСУ эти самолёты.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Нидерланды и Данию. В результате переговоров, обе страны приняли решение о предоставлении Украине истребителей F-16. Однако Дания поставила ряд условий, а именно запрет на использования этих самолётов вне зоны Украины. Кроме того, позднее стало известно о намерениях Греции обучить украинских лётчиков управлению истребителями такого типа.

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#украина
#поставки
#самолёты
#норвегия
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Путин: Страны «золотого миллиарда» являются открытыми противниками БРИКС
24 августа 2023, 12:41

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назвал так называемые страны «золотого миллиарда» ярыми противниками БРИКС. Российский лидер указал, что эти государства пренебрегают основами международного права в своих собственных корыстных интересах.
Выступая на саммите БРИКС, проходящем в Йоханнесбурге (ЮАР) в режиме видеоконференции, президент РФ указал, что западные государства цепляются за прежнюю схему уходящего однополярного мира, пытаясь сохранить его любой ценой. Такие действия вполне объяснимы: этот подконтрольный глобалистской верхушке мир полностью устраивал эти страны, был им выгоден.

Владимир Путин отметил, что государства Запада всегда пренебрегали постулатами международного права, подменяя их своими собственными, ни для кого, коме них самих, не очевидными правилами. Правилами, которые служили им исключительно для достижения собственных целей, получения своей выгоды. Страны, которые противостоят этому новому колониализму, не могут не вызывать у них враждебных чувств, заключил российский президент.

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#права
#владимир путин
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#страны
#юар
#рф
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Путин: Государства БРИКС по-настоящему поддерживают справедливое устройство мира
24 августа 2023, 12:26

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южноафриканская Республика) планомерно и последовательно выступают за сохранение справедливого и сбалансированного мироустройства.
Такой подход к вопросам взаимодействия и сосуществования различных, подчас очень непохожих друг на друга, государств подразумевает взаимное уважение, равноправные отношения и учет взаимных интересов при сохранении разнообразных языковых, религиозных и этнических культур, отметил российский лидер.

Выступая онлайн на заседании лидеров «пятерки» БРИКС плюс, Владимир Путин подчеркнул, что страны союза выступали и выступают за сохранение многополярности структуры мира, которая предполагает возможности осуществления различных моделей построения общества при сохранении взаимного уважения к суверенитету государств, национальной культуре и традициям,  а также недопустимости какого-либо влияния извне.

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#владимир путин
#страны
#учёт
#онлайн
#отношения
#лидер
#государство
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Рамафоса: Лидеры саммита БРИКС приняли итоговую декларацию
24 августа 2023, 11:05

Фото: iStock/jaouad.K

Лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам XV саммита. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Члены группы единогласно приняли решение принять декларацию Йоханнесбург-2.

В документе сообщается о необходимости использования местных валют в расчётах, а также альтернативных платёжных систем. Министры финансов стран-участниц БРИКС рассмотрят поступившие предложения и вопросы.

Кроме того, организация выступила за мирное урегулирование конфликтов в разных государствах.

Ранее сообщалось, что новыми странами-участницами БРИКС станут Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ и Египет. Уточняется, что эти страны выбраны по географическому принципу. Также возможно внедрение ещё одной африканской страны.

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#саммит
#декларация
#лидер
#страны
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Минобороны Белоруссии: Учения «Боевое братство-2023» пройдут с 1 по 6 сентября
24 августа 2023, 10:08

Фото: iStock/Derek Brumby

С 1 по 6 сентября в Белоруссии пройдёт совместное оперативно-стратегическое учение Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство-2023». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
Уточняется, что военные начнут прибывать в страну уже завтра, 25 августа, и примут участие в учениях «Взаимодействие-2023», «Поиск-2023», «Эшелон-2023» и «Барьер-2023» 

В рамках «Боевого братства-2023» пройдут специальные учения, нацеленные на урегулирование кризисной ситуации в восточноевропейском регионе.

Военные учения пройдут на полигонах в Брестской, Гродненской и Минской областях.

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#белоруссия
#учения
#военные
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Салливан провел разговор с Ушаковым после мятежа Пригожина
WSJ: Советник Байдена Салливан поговорил с Ушаковым после июньского мятежа Пригожина
24 августа 2023, 09:04

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым после того, как 24 июня глава «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин попытался устроить военный мятеж в России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан разговаривал по телефону с одним из главных советников президента России Владимира Путина в июне, сразу после неудавшегося мятежа Пригожина», - прокомментировали ситуацию источники.

По их информации, целью разговора было донести до российского руководства непричастность США к мятежу Пригожина. 

Неудавшийся мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в РФ лишь повышает перспективы поставок вооружений из США на территорию Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бывшего американского чиновника, знакомого с логикой действий администрации президента США Джо Байдена.

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#сша
#вагнер
#чвк
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Россия, ООН и Турция могут обсудить зерновую сделку в Стамбуле
Milliyet: Россия, ООН и Турция могут обсудить зерновую сделку в Стамбуле
24 августа 2023, 08:49

Фото: iStock/9parusnikov

Россия, ООН и Турция могут обсудить зерновую сделку на встрече в Стамбуле, пишет издание Milliyet со ссылкой на источники.
«Одним из вариантов активизации этой инициативы (зерновой сделки) может стать новая встреча России и ООН в Стамбуле. Обсуждалось также, что эти встречи должны проходить в трехстороннем формате между Россией, ООН и Турцией, а в случае достижения прогресса они могут быть продолжены в четырехстороннем формате с участием Украины», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Турция и Организация Объединенных Наций планируют подготовить предложение для России по возобновлению зерновой сделки.
Пока не всё идеально, существуют неразрешенные банковские вопросы. Контакты по этой проблеме продолжаются.

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Yeni Safak: США ведут тайную войну против союзнической Турции



#россия
#турция
#оон
#зерновая сделка
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Прямо сейчас США ведут тайную войну против Турции
Yeni Safak: США ведут тайную войну против союзнической Турции
24 августа 2023, 07:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Прямо сейчас США ведут необъявленную войну против Турции, которая является союзником Турции по НАТО, написал журналист Тамер Коркмаз в статье для издания Yeni Safak.
«Турция находится в состоянии «тайной», негласной, необъявленной войны с США, которые фактически являются ее стратегическим противником! В этих условиях никакой «новой эры с США» быть не может», - прокомментировал ситуацию Коркмаз.

Журналист напомнил, что не так давно американские военные провели очередные учения с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена на территории Турции.

Коркмаз также возмутился заявлением Госдепа об отмене эмбарго на поставку оружия Кипру в 2024 году. 

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#турция
#сша
#нато
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