Байден грозит Китаю санкциями из-за вымирающих панголинов

Фото: РИА Новости/Сергей Субботин
Президент США Джо Байден обещал спасти от вымирания панголинов.
РИА Новости пишет, что американский президент распорядился добиваться от Китая, в том числе угрожая санкциями, прекращения импорта, а также использования в медицинских целях единственных на планете чешуйчатых млекопитающих.
В уведомлении конгрессу Джо Байден написал, что панголинов (их чешуя ценится в традиционной медицине без научных оснований) ловят и перевозят контрабандой чаще, чем «носорогов, слонов и тигров вместе взятых».
США планируют принять меры, необходимые для прекращения нелегальной торговли, чтобы спасти панголинов от вымирания.
Байден поручил своей администрации провести переговоры с Китаем и добиться от «полного закрытия внутреннего рынка для панголинов и фрагментов их тел».
Результаты Байден ожидает к концу года. В противном случае он обещает применить к Китаю торговые ограничения.
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В уведомлении конгрессу Джо Байден написал, что панголинов (их чешуя ценится в традиционной медицине без научных оснований) ловят и перевозят контрабандой чаще, чем «носорогов, слонов и тигров вместе взятых».
Байден поручил своей администрации провести переговоры с Китаем и добиться от «полного закрытия внутреннего рынка для панголинов и фрагментов их тел».
Результаты Байден ожидает к концу года. В противном случае он обещает применить к Китаю торговые ограничения.
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Мария Фирсова